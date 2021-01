PL-kampioen van 2016 tekent bij Bayer: ‘De hele wereld keek naar Duitsland’

Zondag, 31 januari 2021 om 16:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:20

Bayer Leverkusen heeft zich zondag versterkt met Demarai Gray. De werkgever van trainer Peter Bosz maakt via de officiële kanalen bekend dat Gray zich voor anderhalf jaar aan de club heeft verbonden. Hij komt over van Leicester City; volgens Engelse media is er circa drie miljoen euro gemoeid met de transfer. De lage transfersom is mede te danken aan het aflopende contract dat de aanvaller in Engeland had.

Gray, die ook in de belangstelling stond van Crystal Palace, was een van de zeven overgebleven spelers uit het kampioensjaar 2015/16 bij Leicester. Hij kwam middenin dat seizoen over van Birmingham City en kwam twaalf keer in actie in de tweede seizoenshelft van het succesjaar. In totaal was de linksbuiten goed voor 133 competitiewedstrijden voor the Foxes, waarin hij 10 keer scoorde en 11 assists gaf.

In de huidige jaargang deed trainer Brendan Rodgers echter slechts één keer een beroep op Gray in de Premier League. Hij speelde op 28 december negentien minuten mee tegen Crystal Palace (1-1), maar behoorde verder nooit tot de wedstrijdselectie in de competitie. Zodoende was Leicester bereid om mee te werken aan een transfer. Gray ziet het spelen voor Leverkusen als een 'prachtige mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen'.

"Toen de Bundesliga als eerste competitie weer van start ging na de uitbraak van het coronavirus, keek de hele wereld naar de competitie. Ik houd van het Duitse voetbal", zegt de 24-jarige buitenspeler op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb gezien dat Bayer ervan houdt om aanvallend te voetballen, met veel beweging op het veld en een agressieve speelstijl. Bayer probeert het spel te domineren door balbezit te hebben. Dat past goed bij me."