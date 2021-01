Ajax begint met flink gewijzigde opstelling aan kraker tegen AZ

Zondag, 31 januari 2021 om 15:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:45

De opstellingen van AZ en Ajax voor het onderlinge duel van zondagmiddag zijn bekend. De thuisploeg speelt zonder nieuwe namen ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (0-1) van woensdag, maar bij Ajax worden wel enkele wijzigingen doorgevoerd na de 3-1 overwinning op Willem II van donderdag. Het duel tussen AZ en Ajax begint om 16.45 uur in het AFAS Stadion.

Ajax treedt aan met vier nieuwelingen ten opzichte van het duel met Willem II. Lisandro Martínez, Perr Schuurs, Devyne Rensch en Dusan Tadic beginnen in de basis, waardoor Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Nicolás Tagliafico en Quincy Promes er niet bij zijn. Mazraoui en Tagliafico ontbreken vanwege blessures volledig in de wedstrijdselectie. Mazraoui wordt vervangen door Rensch, terwijl Martínez de plek van Tagliafico inneemt.

Jurriën Timber viel donderdag uit, maar zijn blessure viel mee. Hij zit dan ook op de bank voor het duel met AZ. Tadic viel tegen Willem II aan het begin van de tweede helft in en maakte een goede indruk met een assist en een doelpunt. AZ verloor van FC Utrecht, maar trainer Pascal Jansen ziet geen reden om de opstelling te wijzigen. De Alkmaarders kunnen het gat met Ajax bij een overwinning verkleinen tot zeven punten.

Timber en Promes zitten op de bank bij de bezoekers. Voor Promes is dat wellicht de laatste keer, want de aanvaller kan de overstap maken naar Spartak Moskou. Eerder op de zondag meldde het Algemeen Dagblad dat een akkoord tussen Ajax en Spartak nadert. Doordat de transferwindow in Rusland open is tot eind februari, hebben beide partijen nog even de tijd om tot een definitieve overeenkomst te komen.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi; Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson, Boadu

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Blind, Martínez; Álvarez, Gravenberch; Antony, Klaassen, Tadic; Haller