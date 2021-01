Chelsea boekt eerste zege onder Tuchel na wonderschone goal van Alonso

Chelsea heeft zondagmiddag zijn eerste overwinning onder het bewind van Thomas Tuchel geboekt. The Blues waren in eigen stadion met 2-0 te sterk voor Burnley, dankzij een doelpunt van César Azpilicueta en een wonderschone treffer van Marcos Alonso. Hakim Ziyech was bij Chelsea niet van de partij, omdat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler rust kreeg.

Tuchel debuteerde midweeks nog met een 0-0 gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers als manager van Chelsea, nadat hij het roer overnam van de ontslagen Frank Lampard. Tegen the Wolves had Ziyech nog een basisplaats, maar voor het duel met Burnley ontbrak de Marokkaans international helemaal in de wedstrijdselectie. “Hij is de afgelopen weken wat overbelast, dus er bestond een risico dat hij geblesseerd zou raken als hij meer dan dertig minuten zou spelen. Daarom hebben we besloten hem een break te gunnen, zodat we geen risico lopen”, zo verklaarde Tuchel voorafgaand aan het duel met Burnley.

Chelsea was al drie wedstrijden op rij zonder overwinning in eigen huis. De laatste keer dat the Blues zoveel duels zonder zege bleven op Stamford Bridge, was in 2016 onder Guus Hiddink: vijf keer. In de eerste helft kreeg Chelsea al verschillende mogelijkheden om op voorsprong te komen tegen de nummer vijftien van de Premier League. Een schot van Callum Hudson-Odoi werd geblokt, doelman Nick Pope had een antwoord op een schot van Timo Werner en Alonso, die voor het eerst sinds september weer een basisplaats had, verzuimde om de trekker over te halen in kansrijke positie.

Met veertig minuten op de klok opende Chelsea de score. Hudson-Odoi bediende de opgestoomde Azpilicueta, die de bal overtuigend achter Pope schoot. Na rust duurde het lang voor de thuisploeg de wedstrijd definitief in het slot gooide. De paal en Pope stonden een doelpunt van Hudson, terwijl de doelman van Burnley ook reddend ingreep bij een poging van Timo Werner. Pope had echter geen antwoord op een wonderschone inzet van Alonso. Hij controleerde een passje van Christian Pulisic met de borst, schoot vanuit de draai raak en bepaal de eindstand daarmee op 2-0.