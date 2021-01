‘Sami Khedira keert Juventus rug toe en keert na 11 jaar terug in Bundesliga’

Zondag, 31 januari 2021 om 14:39 • Rian Rosendaal

Sami Khedira staat op het punt om Juventus te verlaten voor een avontuur bij Hertha BSC, zo weet Goal zondag te melden. De 33-jarige middenvelder verblijft sinds zaterdag al in de hoofdstad van Duitsland, waar hij momenteel in afwachting is van de uitslag van de medische keuring. Volgens de berichtgeving heeft de Duitser een handtekening gezet onder een verbintenis tot juni 2023.

De voormalig wereldkampioen worstelde het afgelopen jaar met verschillende blessures, maar is sinds enkele maanden weer fit. Desondanks maakt trainer Andrea Pirlo geen gebruik van zijn diensten; dit seizoen behoorde Khedira geen enkele keer tot de wedstrijdselectie. Khedira had nog een doorlopend contract tot het eind van het seizoen en wilde zijn verbintenis, ondanks pogingen van Juventus, niet voortijdig laten ontbinden.

Zijn terugkeer naar de Bundesliga komt enigszins uit de lucht vallen, daar Khedira in december in gesprek met The Athletic liet doorschemeren dat hij graag in de Premier League zou willen spelen. Als de verdedigende middenvelder de medische keuring succesvol doorstaat en daadwerkelijk aan de slag gaat bij Hertha, dan zou hij voor het eerst sinds elf jaar in actie komen in de Duitse competitie. De transfer is in ieder geval al bevestigd door de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano, die tevens vermeldt dat de van Arsenal gehuurde Mattéo Guendouzi nog tot het einde van het seizoen bij Hertha blijft.

In 2010 verliet Khedira toenmalige werkgever VFB Stuttgart voor een avontuur bij Real Madrid, waar hij vijf jaar lang speelde. In 2015 verliet de middenvelder de Spaanse topclub transfervrij en tekende bij Juventus. Met la Vecchia Signora won hij vijf landstitels, drie Italiaanse bekers en de Italiaanse Supercup. De laatste wedstrijd in het shirt van Juventus speelde Khedira in juni 2020, toen hij een half uur voor het eindsignaal van de halve finale in de Coppa Italia tegen AC Milan in het veld kwam voor Miralem Pjanic.