FC Twente ziet dankzij ingreep VAR langverwachte zege in rook opgaan

Zondag, 31 januari 2021 om 14:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:13

FC Twente heeft zondagmiddag voor de vijfde keer op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van trainer Ron Jans moest in de eigen Grolsch Veste genoegen nemen met een gelijkspel tegen sc Heerenveen: 0-0. De laatste zege van FC Twente dateert van 9 januari, toen FC Emmen met ruime cijfers (1-4) werd verslagen. Wat wél positief is voor Jans en consorten is dat er na vijf opeenvolgende thuisnederlagen eindelijk een keer niet werd verloren op eigen veld. Men leek in de slotfase zelfs te winnen, maar een treffer van Queensy Menig werd op aanraden van de VAR geannuleerd door arbiter Jeroen Manschot.

In het eerste kwartier kwamen Danilo en Luciano Narsingh tot doelpogingen, al raakte Heerenveen-doelman Erwin Mulder daarvan niet gelijk in paniek. FC Twente liet in de eerste helft veel meer dan de bezoekers zien in aanvallend opzicht, zonder dat de Tukkers zichzelf beloond zagen worden voor de dadendrang. Luttele minuten vóór rust werd Menig de diepte ingestuurd door Danilo, maar de inzet van eerstgenoemde verdween naast het doel van Mulder. Kort daarna was Menig wederom niet succesvol met een harde knal, terwijl Jesse Bosch verzuimde om een afgemeten voorzet van Tyronne Ebuehi binnen te tikken.

In de slotminuut van de eerste helft werd een schot van Joey Veerman gekraakt door de Twente-defensie. Verder liet Heerenveen zeer weinig zien op aanvallend vlak. Na een uur spelen kreeg Narsingh een opgelegde kans. De onlangs van Feyenoord overgenomen vleugelaanvaller wachtte echter te lang en zag de goede kans in rook opgaan. Zes minuten later, in minuut 68, was daar dan toch de bevrijdende openingstreffer voor de thuisploeg. Menig stifte de bal over Mulder heen, tot grote vreugde van alles en iedereen bij FC Twente. De treffer werd desondanks geannuleerd wegens buitenspel van Narsingh in aanloop naar het doelpunt van Menig.

Kort na het afgekeurde doelpunt werd Narsingh vervangen door Issah Abass. Twaalf minuten voor het einde had Luka Ilic FC Twente op voorsprong moeten brengen, maar het schot van de middenvelder vloog over het doel van Mulder heen. Heerenveen hield vooral tegen en loerde op de counter in de slotfase, zonder groot succes overigens. Ook Joey Veerman, midweeks tegen Feyenoord nog zo in vorm, kon weinig uitrichten namens de Friezen. FC Twente staat na de puntendeling van zondagmiddag op de zevende plaats, met 30 punten uit 20 Eredivisie-duels. Heerenveen staat twee plaatsen lager en heeft 26 punten verzameld uit evenzoveel duels.