Advocaat kiest verrassende spits; PSV mét Dumfries en zonder Ihattaren

Zondag, 31 januari 2021 om 13:25 • Chris Meijer • Laatste update: 13:32

De opstellingen voor de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV zijn bekend. De Rotterdammers treden aan met een verrassende spits, daar Bryan Linssen de voorkeur krijgt boven Nicolai Jörgensen en Lucas Pratto. Bij PSV is er één wijziging doorgevoerd ten opzichte van de uitwedstrijd tegen FC Emmen van afgelopen dinsdag: Mauro Júnior neemt na zijn succesvolle invalbeurt de basisplaats van Adrián Fein over, waardoor Mohamed Ihattaren op de bank start.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kiest na drie nederlagen op rij, tegen Ajax (1-0), AZ (2-3) en sc Heerenveen (3-0), voor een opvallende spits. Linssen wordt in de punt van de aanval geposteerd, waardoor hij de voorkeur krijgt boven Pratto en Jörgensen. Hij speelde in de eerste seizoenshelft ook al een aantal keer noodgedwongen als spits en verzorgde in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Heerenveen (3-0 zege) een hattrick, maar moest het in de eerste wedstrijden van 2021 geregeld stellen met een plaats op de reservebank. Linssen wordt in de voorhoede geflankeerd door Ridgeciano Haps en aanvoerder Steven Berghuis, waardoor Luis Sinisterra weer op de reservebank plaatsneemt.

De tweede verrassing in de opstelling van Feyenoord is in de defensie te vinden. Uros Spajic wordt door Advocaat gepasseerd en vervangen door Eric Botteghin. Verder is zijn elftal intact gebleven ten opzichte van de voorgaande wedstrijden. Marcos Senesi vormt het centrale duo met Botteghin, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia zijn de vleugelverdedigers en Leroy Fer, Mark Diemers en Jens Toornstra vormen mede door de afwezigheid van Orkun Kökcü andermaal het middenveld.

PSV wist afgelopen dinsdag met de nodige moeite te winnen op bezoek bij FC Emmen, waar trainer Roger Schmidt vanwege een schorsing ontbrak. De schrik sloeg kort voor tijd toe toen Denzel Dumfries moest uitvallen met een knieblessure, maar de aanvoerder van de Eindhovenaren staat in De Kuip ‘gewoon’ aan de aftrap. Hij vormt een vertrouwde defensie met Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max, voor doelman Yvon Mvogo.

Op het middenveld van PSV is één wijziging doorgevoerd. Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré vormen het controlerende blok, terwijl Mauro en Ryan Thomas de aanvallend ingestelde middenvelders zijn. Mauro kwam tegen FC Emmen als invaller binnen de lijnen en speelde met een doelpunt en een assist een grote rol in de 0-2 overwinning. Door de basisplaats voor de Braziliaan verdwijnt Fein weer naar de reservebank, waar ook Mohamed Ihattaren plaatsneemt. Ihattaren ontbrak midweeks nog vanwege een lichte blessure. Eran Zahavi en Donyell Malen zijn de twee spitsen in het elftal van Schmidt.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen en Haps.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Mauro, Thomas; Zahavi en Malen.