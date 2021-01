Hakim Ziyech ontbreekt bij tweede wedstrijd van Thomas Tuchel bij Chelsea

Hakim Ziyech is zondag niet van de partij tijdens de tweede wedstrijd van Thomas Tuchel als manager van Chelsea. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder ontbreekt voor het thuisduel met Burnley zelfs helemaal in de wedstrijdselectie. Ziyech, die midweeks tijdens de eerste wedstrijd van Tuchel als manager van Chelsea tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) een basisplaats had, krijgt rust, omdat de Duitse oefenmeester geen risico met hem wil nemen.

Tuchel, die de opvolger werd van de ontslagen Frank Lampard, heeft de nodige wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Ben Chilwell, Kai Havertz, Olivier Giroud en Ziyech moeten plaatsmaken voor Marcos Alonso, Mason Mount, Timo Werner en Tammy Abraham. Chelsea-fans vragen zich op social media massaal af waarom Ziyech geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De Marokkaans international kampte dit seizoen al twee keer met een blessure die hem weken aan de kant hield.

"Hij is de afgelopen weken wat overbelast, dus er bestond een risico dat hij geblesseerd zou raken als hij meer dan dertig minuten zou spelen. Daarom hebben we besloten hem een break te gunnen, zodat we geen risico lopen", zo luidt bij BT Sport de verklaring van Tuchel voor de absentie van Ziyech.

Voor de competitiestart liep Ziyech een knieblessure op, waardoor hij pas halverwege oktober zijn officiële debuut voor Chelsea maakte. Daarna kampte hij nog een tijdje met een spierblessure, maar de afgelopen weken was Ziyech normaal gezien een vaste waarde in het elftal van Chelsea. Onder Lampard speelde de voormalig Ajacied als hangende rechtsbuiten, maar Tuchel had afgelopen week een rol als aanvallende middenvelder in petto voor hem.

Ziyech speelde afgelopen week tegen Wolverhampton Wanderers 83 minuten, alvorens hij vervangen werd door Mason Mount. Overigens ontbreekt ook Billy Gilmour in de selectie van Chelsea en maakt Alonso zijn verrassende rentree in de basiself. De Spaanse vleugelverdediger leek op weg naar de uitgang van Stamford Bridge, speelde dit seizoen voorlopig pas drie wedstrijden en zat onder het bewind van Lampard maanden niet eens bij de wedstrijdselectie. Tuchel haalde hem afgelopen week al terug bij de wedstrijdselectie en ruimt nu zelfs een basisplaats voor hem in.

Opstelling Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Alonso; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho; Mount, Werner en Abraham.