John van den Brom laat Belgisch jeugdinternational naar RKC vertrekken

Zondag, 31 januari 2021 om 11:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:59

Shawn Adewoye vervolgt zijn loopbaan bij RKC Waalwijk. De twintigjarige Belgische centrumverdediger doorliep de medische keuring zonder problemen en tekende daarna een contract tot medio 2023 bij de huidige nummer vijftien in de Eredivisie. Het is de bedoeling dat Adewoye maandag aansluit bij de selectie van hoofdtrainer Fred Grim. Zijn contract bij de club van trainer John van den Brom liep nog ruim twee seizoenen door.

"We wilden al geruime tijd een centrale verdediger toevoegen aan onze selectie, om zo de posities in het hart van de defensie dubbel te bezetten", duidt algemeen directeur Frank van Mosselveld de tussentijdse komst van Adewoye naar Waalwijk. "Met de komst van Shawn komt er een sterke en gedreven centrale verdediger de gelederen versterken en houden we vast aan onze missie om spelers met veel potentie aan ons te binden." Adewoye kwam in de afgelopen jaren tot zeventien interlands voor verschillende Belgische jeugdelftallen.

Adewoye maakte al op achtjarige leeftijd de stap naar de jeugdopleiding van Racing Genk en op zijn achttiende werd de mandekker overgeheveld naar het eerste elftal van de Belgische club. Een debuut in de hoofdmacht bleef echter uit. Ook de in november aangestelde John van den Brom gunde hem geen speeltijd. Adewoye kiest nu dus voor een frisse start in de Eredivisie. RKC haalde eerder deze maand Yassin Oukili (Vitesse) en Thijs Oosting (AZ) binnen.