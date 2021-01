Hiddink legt lat hoog en denkt aan Bazoer voor nationale ploeg Curaçao

Zondag, 31 januari 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal

Guus Hiddink wil als bondscoach een zo sterk mogelijk selectie samenstellen voor Curaçao en in dat kader kijkt de ervaren oefenmeester goed rond in de Eredivisie. Onder meer Richedly Bazoer, Ricardo van Rhijn en Vurnon Anita staan op het lijstje van de voormalig trainer van onder meer PSV. In Goedemorgen Eredivisie legt Hiddink de laatste stand van zaken uit rondom het nationale elftal van Curaçao.

"Er zijn veel Nederlandse jongens en er zijn er een aantal op zeer jeugdige leeftijd die zitten nog te denken van: Of ik zit bij Jong Oranje of er tegenaan of ik zit misschien tegen Oranje aan", stelt Hiddink zondagochtend bij ESPN. "Die moeten gaan nadenken of ze kiezen voor Oranje. Prima, dat vind ik ook heel plausibel. Als dat niet zo is, moet je kijken van 'Goh, ik val buiten de boot binnen de selectie van 23 spelers of buiten de voorlopige selectie van 35 spelers'. Bij Jong Oranje zitten er een paar en er lopen er nog een paar rond die niet bij Jong Oranje zitten. Die moeten na gaan denken of ze tot in de eeuwigheid wachten om bij Oranje te komen."

"Doel jij dan op Riechedly Bazoer?", vraagt analist annex verslaggever Hans Kraay junior zich af. "Bijvoorbeeld", is het duidelijke antwoord van Hiddink. "Die moeten na gaan denken. Kijk, als er dadelijk voor Oranje wordt gekozen, prima. Geen probleem. Maar er zijn een aantal jongens die veel voelen voor Curaçao, ook één of twee die dat iets minder hebben. Maar in principe moet je kijken van 'Goh, ik heb dadelijk geen kans bij Oranje, nou dan is er nog een tweede route'. Ik kan begrijpen dat ze de eerste keuze maken voor Oranje, dat begrijp ik." Presentator Milan van Dongen wil vervolgens meer weten over het selectiebeleid van Hiddink: "Zijn er al spelers die in maart erbij komen waar we het nu nog niet van weten?"

"Dan zouden zij het ook nog niet weten, dus dat ga ik niet vertellen", houdt Hiddink een slag om de arm. Kraay junior schuift vervolgens Anita en Van Rhijn naar voren, die net als Bazoer al voor het Nederlands elftal zijn uitgekomen. "Maar jij zoekt naar een soort dispensatie, klopt dat?", vraagt de analist aan de bondscoach van Curaçao. "We zijn een beetje aan het onderzoeken bij de FIFA. Er zijn wat regels, maar het is nog niet helemaal duidelijk, dat zijn we aan het onderzoeken. Of die spelers ook in aanmerking komen. Die hebben, ik weet het niet uit mijn hoofd, al twee of drie interlands gespeeld. Of ze die gespeeld hebben op 21 of 22-jarige leeftijd, dan kan er eventueel dispensatie komen", zo besluit Hiddink.

Bazoer lijkt sowieso over te kunnen stappen, daar hij tot dusver alleen nog maar oefeninterlands heeft gespeeld voor het Nederlands elftal. Remko Bicentini, de voorganger van Hiddink als bondscoach van Curaçao, gooide in 2019 al een lijntje uit naar de middenvelder van Vitesse. Bazoer nam het aanbod van twee jaar geleden in beraad, maar een definitieve overstap naar de nationale ploeg van Curaçao bleef uit. De middenvelder is dit seizoen één van de revelaties in de Eredivisie en bondscoach Frank de Boer houdt hem met het oog op het EK van deze zomer nauwlettend in de gaten.