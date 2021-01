Carel Eiting gokt op verrassend snelle comeback: ‘Dat is wel de bedoeling’

Zondag, 31 januari 2021 om 10:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Het revalidatieproces van Carel Eiting verloopt behoorlijk voorspoedig. De vrees was dat de middenvelder vanwege een zware knieblessure maandenlang uit de roulatie zou zijn, maar de door Ajax aan Huddersfield Town verhuurde speler gokt op een snelle rentree. Eiting doet er alles aan om dit seizoen nog wedstrijden te kunnen spelen voor de middenmoter uit het Championship.

"Als je geblesseerd raakt, dan is dat voor je carrière natuurlijk altijd ongunstig. Maar het gaat nu goed en ik hoop er nog zo'n zes weken mee bezig te zijn", zegt de optimistisch gestemde Eiting in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De huurling gokt op een rentree ergens in maart. "Ja, dat is wel de bedoeling. Het is het belangrijkste dat ik nu goed revalideer, maar zoals het er nu uitziet is het allemaal wel heel positief. Ik denk dat ik nog een aantal wedstrijden kan spelen." Eiting kwam in de voorbije maanden tot negentien duels (drie doelpunten en drie assists) voor the Terriers.

Voor Eiting bestond er geen enkele twijfel over de locatie van zijn revalidatieproces. "Ik heb mijn vorige revalidatie ook in Nederland gedaan en dat is gewoon heel goed gegaan. Vandaar de keuze", legt de Ajacied uit. "Anders zit je bij een club en die zijn ook bezig met de spelers. En als er dan nóg meer blessures komen, wordt het drukker. Ik vind het fijn om hier te revalideren", aldus Eiting, die genoten heeft van zijn eerste maanden bij Huddersfield. "Het is heel druk, maar dat wist ik ook. Elke keer vóór een wedstrijd zitten we in een hotel, dus als het druk is ben je zomaar vier dagen in de week weg. Dat was echt leuk."

De woorden van Eiting van zondagochtend staan haaks op de woorden van Huddersfield-manager Carlos Corberán, die twee weken geleden nog een somber geluid liet horen. "We weten dat het geen korte revalidatie zal gaan worden. Carel heeft ongeveer drie maanden nodig om te herstellen van deze blessure." De coach kon toen nog weinig vertellen over een comeback van Eiting in Engeland. "We zijn in gesprek met Ajax over zijn toekomst en de blessure. Ajax zal de beslissing nemen of hij blijft of niet."

