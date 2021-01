‘Arsenal wikt en weegt ‘late move’ voor Nederlandse linksback’

Zondag, 31 januari 2021 om 08:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:33

Patrick van Aanholt maakt mogelijk in de slotfase van de winterse transfermarkt nog een mooie transfer binnen Londen. Engelse media schrijven zondag dat Arsenal a late move voor de linkerverdediger van Crystal Palace wikt en weegt. Manager Mikel Arteta wil naar verluidt een nieuwe concurrent voor Schots international Kieran Tierney aantrekken alvorens de transfermarkt in de nacht van maandag op dinsdag de deuren sluit.

Opvallend is dat juist een andere linksback van Crystal Palace, Tyrick Mitchell, de voorbije maanden met een transfer naar Arsenal in verband werd gebracht. De 21-jarige linksback maakte in juli vorig jaar zijn debuut en staat sindsdien op zestien duels in alle competities. De clubleiding van Crystal Palace ziet toekomst in Mitchell en heeft daarom naar verluidt de dertigjarige Van Aanholt naar voren geschoven.

Van Aanholt beschikt immers over een aflopend contract en het is vooralsnog onduidelijk of de linkerverdediger zal bijtekenen. De twaalfvoudig Oranje-international kwam exact vier jaar geleden voor minimaal 10,5 miljoen euro over van Sunderland en was sindsdien goed voor 123 wedstrijden en 14 doelpunten in alle competities.

Van Aanholt staat al bijna veertien jaar in Engeland onder contract. Hij ruilde de jeugdopleiding van PSV in 2007 in voor die van Chelsea, waar hij uiteindelijk nooit verder zou komen dan acht duels en één doelpunt. Hij werd liefst vijf keer uitgeleend, onder meer aan Vitesse, en vertrok uiteindelijk in de zomer van 2014 voor een bedrag van twee miljoen euro naar Sunderland, waar hij 2,5 jaar zou blijven.