Contract Lionel Messi ligt op straat: 555.237.619 euro in vier jaar

Zondag, 31 januari 2021 om 10:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:01

‘El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça’, zo staat zondag met levensgrote letters op de voorpagina van El Mundo. Plus een bedrag van 555.237.619 euro. Vrij vertaald: ‘het immense contract van Messi dat Barcelona ruïneert’. De publicatie van Spaanse kwaliteitskrant, inclusief de eerste pagina van het contract, wordt gretig opgepikt door Spaanse en internationale media. Het is niet meer dan logisch dat het kamp-Messi niet blij zal zijn met het uitlekken van deze gegevens.

Het gaat om het contract dat Messi in november 2017 met Barcelona ondertekende. De clubtopscorer aller tijden verzekerde zich volgens El Mundo van 138.809.404,38 euro aan salaris in elk van de vier seizoenen, bestaande uit een vast en een variabel bedrag. De krant verzekert dat de matige prestaties van Barcelona in de Champions League niet of nauwelijks effect hebben gesorteerd op de inkomsten van Messi sinds 2017, daar hij liefst 92 procent van dit bedrag reeds heeft ontvangen.

De voorpagina van El Mundo.

Als tekenbonus ontving Messi daar nog eens bovenop liefst 115.225.000 euro, uitsluitend omdat hij zijn handtekening onder de verbintenis tot 30 juni 2021 zette. Daarnaast ontving de 33-jarige Argentijn ook een totaalbedrag van 77.929.955 euro en concepto de fidelidad, oftewel een riante loyaliteitsbonus.

De publicatie van El Mundo gaat viraal op sociale media, waar presidentskandidaat Victor Font al heeft gereageerd. “Messi heeft elke euro die Barcelona heeft uitgekeerd volledig verdiend”, lichtte hij op Twitter toe. “Hij heeft ons niet geruïneerd. Sterker nog, hij is de beste voetballer in de geschiedenis en we willen dat hij voor altijd bij ons blijft.” Messi diende vorig jaar zomer een transferverzoek in bij Barcelona, maar bond uiteindelijk in omdat hij geen trek had in een juridisch gevecht met de liefde van zijn leven.

Het is nog onduidelijk of de toekomst van Messi binnen of buiten Barcelona ligt. De vedette werd gelinkt aan clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain, maar enkele weken geleden sloot hij het vervolgen van zijn loopbaan in de Major League Soccer ook niet uit. De aanvaller kocht enige tijd een luxueus appartement in Miami en sinds zijn uitspraken wordt hij ook gelinkt aan het Inter Miami FC van mede-eigenaar David Beckham.