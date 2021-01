'Opvolger van Zinédine Zidane' stelt AS Roma teleur

Joeri Schroijen staat op het punt om MVV Maastricht te verlaten. De flankspeler, die nog een contract heeft tot komende zomer in Limburg, is in Griekenland om een contract naar tweededivisionist Xanthi FC af te ronden. (1Limburg)

Lille OSC heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Amine Adli. De club van Sven Botman is niet de enige club die bij Toulouse heeft aangeklopt, daar ook Olympique Marseille de aanvallende middenvelder graag wil inlijven. (Le10Sport)

Newcastle United wil zich versterken met Olivier Ntcham. De middenvelder van Celtic, die moet overkomen op huurbasis, staat ook in de belangstelling van West Bromwich Albion. (The Sun)