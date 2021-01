Riechedly Bazoer lacht na ‘wereldgoal’: ‘Oh ja? Zeg maar wat je wilt zeggen’

Zaterdag, 30 januari 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Na afloop van de wedstrijd tussen Vitesse en RKC Waalwijk (1-1) ontstond enige discussie over het doelpunt dat Riechedly Bazoer maakte namens de thuisploeg. De verdediger annex middenvelder leek de bal met links voor te willen zetten, maar zag de bal in plaats daarvan ineens binnenvallen. Bazoer hoorde na afloop dat analist Ronald de Boer ervan overtuigd was dat het een mislukte voorzet was. "Oh ja? Hij gaat erin, dus zeg maar wat je ervan wilt zeggen", glimlacht de 24-jarige Vitessenaar.

"Of het bewust was? Wat denk je zelf? Nee, ik moet gewoon eerlijk zijn: ik zie Matheus Bero lopen in de zestien, en ik raak hem uiteindelijk goed", lacht Bazoer opnieuw voor de camera van ESPN. "Ik wil een voorzet geven met mijn linkerbeen. Ik kijk naar Bero en wil hem om de verdediger heen krullen, maar hij gaat over de keeper heen, gelukkig. Kostas Lamprou (de keeper van RKC, red.) is niet de allergrootste, met alle respect, dus als je hem goed hoog schiet, dan kan hij erin vliegen. Dat gebeurde gelukkig."

Het betekende voor Vitesse in de 71ste minuut de voorsprong. "We zaten totaal niet in de wedstrijd. Dan kom je gelukkig op voorsprong, dan moet je hem eigenlijk vasthouden", weet Bazoer, die drie minuten later moest toezien hoe Richard van der Venne de bal prachtig in de kruising ramde namens RKC. Zo verloor Vitesse opnieuw punten, nadat midweeks verrassend werd verloren van VVV-Venlo (4-1). "Hoe het komt dat het minder gaat? Moeilijk te zeggen. Natuurlijk die dreun tegen VVV-uit. Die kwam hard aan, ja."

Bazoer is ontevreden over het spel dat Vitesse zaterdagavond vertoonde. "Kijk, eigenlijk is er niks aan de hand. Je kan een wedstrijd verliezen, alleen als je dan tegen RKC thuisspeelt... ik weet het niet, we durven niet meer te voetballen, wat we altijd doen. De vrije man durven we niet in te spelen, we zijn niet scherp. Geen idee waarom we zo spelen." Overigens kende Bazoer statistisch een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen: de libero noteerde zijn laagste passnauwkeurigheid (77,8%) en zijn hoogste aantal keren balverlies (22) in een Eredivisie-duel dit seizoen.