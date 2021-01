Venijn in Copa Libertadores-finale zit in extra tijd van dertien minuten

Zaterdag, 30 januari 2021 om 23:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:57

Palmeiras heeft zaterdag de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League. In de finale in het Maracanã was het team van Abel Ferreira dankzij een treffer in 99e minuut met minimaal verschil te sterk voor rivaal Santos, dat in de halve finale Boca Juniors had geëlimineerd. Het is voor Palmeiras, dat in de halve finale met River Plate had afgerekend, de tweede keer dat de meest belangrijke clubprijs van Zuid-Amerika in de wacht wordt gesleept.

De wedstrijd, die nauwelijks kansen kende en voor de tweede keer in de geschiedenis over één wedstrijd ging, leek af te stevenen op een verlenging, maar diep in de extra tijd werd de Derby van de Nostalgie tussen de rivalen uit Sao Paulo beslist. Na een voorzet van Roni kopte Breno op schitterende wijze tegendraads de 1-0 binnen voor Palmeiras.

?? WAT.EEN.ONTKNOPING! 1??0??0?? secondes puur genieten in het Maracanã in Rio de Janeiro! ??? De finale tussen Palmeiras en Santos in de #CopaLibertadores. pic.twitter.com/wgEAUJ5ipi — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

Het was typerend voor een verlenging waarin Santos-trainer Cuca enkele minuten eerder werd weggestuurd nadat hij Marcos Rocha tegenhield snel een inworp te nemen. De extra tijd in Rio de Janeiro duurde nog eens vijf minuten langer en na bijna een kwartier floot de arbiter de wedstrijd af. Bij Palmeiras kwam Felipe Melo als invaller binnen de lijnen en stond met Luiz Adriano een bekende naam in de aanval.

Van de 80.000 stoeltjes in Maracanã waren er 5000 bezet: 2500 door fans van Palmeiras en 2500 door fans van Santos. Palmeiras wacht nu een trip naar Qatar, waar volgende week al de strijd om het WK voor clubteams wordt gespeeld. Op 7 februari is de eerste wedstrijd tegen de winnaar van UANL - Ulsan Hyundai. Een dag later speelt Bayern München tegen de winnaar van Al-Duhail - Al Ahly.