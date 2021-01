Aston Villa heeft El Ghazi niet nodig om zich te ontdoen van directe concurrent

Zaterdag, 30 januari 2021 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme

Aston Villa heeft zaterdagavond een benauwde zege geboekt op Southampton. De ploeg van trainer Dean Smith was met 0-1 te sterk door een doelpunt van Ross Barkley. Beide ploegen begonnen met een gelijk aantal van 29 punten aan het onderlinge treffer, waardoor Villa een klein gat heeft geslagen. Door de overwinning stijgt de ploeg uit Birmingham twee plekken op de ranglijst en klimt het over Arsenal en Chelsea heen. Anwar El Ghazi bleef de volledige wedstrijd op de bank.

Southampton leek al vroeg in het duel een strafschop te krijgen, nadat Matty Cash in zijn eigen strafschopgebied een handsbal beging. De middenvelder zag hoe arbiter Lee Mason door de videoscheidsrechter naar het scherm werd geroepen, maar kwam met de schrik vrij. In een verder weinig verheffende eerste helft kwamen de bezoekers op slag van rust op voorsprong, toen Barkley op aangeven van Jack Grealish doelman Alex McCarthy kansloos liet met het hoofd: 1-0. De thuisploeg kreeg na rust kansen om op gelijke hoogte te komen. Che Adams kwam oog in oog met doelman Amiliano Martínez en had de hoek voor het uitzoeken, maar zag hoe de doelman van Aston Villa kon redden met een uiterste krachtsinspanning.

Namens Villa had Bertrand Traoré de beslissing op de schoen. De voormalig Ajacied leek de bal voor het intikken te hebben na wederom goed voorbereidend werk van Grealish, maar moest toezien hoe McCarthy zijn doel andermaal schoon hield. In de laatste minuut leek Danny Ings alsnog een punt uit het vuur te slepen voor Southampton, maar de aanvaller scoorde in buitenspelpositie, waardoor Mason de treffer afkeurde.