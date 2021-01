Dwarrelschot van Riechedly Bazoer redt Vitesse niet tegen RKC

Zaterdag, 30 januari 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:08

Vitesse heeft voor de tweede opeenvolgende wedstrijd dure punten laten liggen. Drie dagen na de 4-1 afstraffing bij VVV-Venlo kwam het team van trainer Thomas Letsch niet verder dan een gelijkspel tegen RKC Waalwijk: 1-1. Vitesse blijft derde, maar nummers één en twee Ajax en PSV kunnen zondag een ruimere voorsprong nemen of nummers vier en vijf AZ en Feyenoord, de tegenstanders van Ajax en PSV, kunnen dichter bij Vitesse komen.

De eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Na een lange pass van Riechedly Bazoer naar voren, controleerde Loïs Openda de bal, omspeelde hij zijn tegenstander en schoot hij de bal achter Kostas Lamprou. De VAR was echter onverbiddelijk: Openda stond minutieus buitenspel en dus ging het feest voor Vitesse niet door.

Het tempo van Vitesse lag, na de afgekeurde goal van Openda, te laag om het RKC echt moeilijk te maken. Het team van Letsch probeerde het vooral van afstand, al was Oussama Tannane eigenlijk de enige die Lamprou aan het werk zette. De doelman van de Waalwijkers had moeite met de pogingen van de smaakmaker.

Na tien minuten in de tweede helft had Letsch voldoende gezien en verlieten Idrissa Touré en Armando Broja het veld, ten faveure van Patrick Vroegh en Daan Huisman. Vitesse en RKC bleven elkaar ook na rust in evenwicht houden en het was aan Remko Pasveer te danken dat een inzet van Richard van der Venne richting de verste hoek niet de 0-1 betekende.

Een zondagsschot van Bazoer, die de bal vanaf de linkerkant pardoes over Lamprou heenmikte, betekende negentien minuten voor tijd de openingsgoal voor Vitesse: 1-0. Luttele minuten later verdween de voorsprong echter al. Van der Venne nam de bal vol op de wreef en draaide het leer buiten bereik van Pasveer in de kruising. Dat was ook de eindstand, daar Vitesse veel te laat op gang kwam.

RKC claimde een strafschop toen de bal via Vroegh tegen de arm van Danilho Doekhi ging, maar de arbiter wilde er niks van weten. Pogingen van Huisman en Matus Bero leverden in de slotfase niet de gewenste driepunter voor Vitesse op.