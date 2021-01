Inter haalt uit in eigen huis; Lukaku hijgt in de nek van Ronaldo

Zaterdag, 30 januari 2021 om 22:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:59

Internazionale heeft AC Milan zaterdagavond niet laten uitlopen. Het team van Cristian Stellini, die de geschorste Antonio Conte verving, was in eigen huis te sterk voor Benevento: 4-0. Door de zege blijft de achterstand op AC Milan, dat in de middaguren met 1-2 van Bologna won, twee punten bedragen: 46 om 44. Inter kan zich nu focussen op de clash met Juventus, dinsdag in de halve finale van de Coppa Italia.

Inter kende een uitstekende start, daar het scorebord in het Giuseppe Meazza al na zeven minuten in beweging kwam. Christian Eriksen, die zijn team midweeks middels een vrije trap schitterend naar de halve finale van de Coppa Italia had geschoten, zag hoe zijn vrije trap dit keer door Riccardo Improta flink van richting werd veranderd en onhoudbaar was voor doelman Lorenzo Montipo: 1-0. Enkele minuten later claimde Benevento een strafschop na een valpartij van Gianluca Lapadula, maar daar zag de arbiter niets in.

De thuisploeg liet na om de voorsprong nog voor rust te verdubbelen. Achraf Hakimi, die dinsdag net als Romelu Lukaku geschorst zal zijn, schatte een goede bal van Eriksen richting de tweede paal verkeerd in en Lautaro Martinez mikte de bal over het doel van Montipo na een goede combinatie met Nicolò Barella. De Argentijn liet daarna nog een goede kans liggen, maar na rust haalde hij zijn gram. Na een aanval bleef de bal voor zijn voeten liggen en zijn inzet in de korte hoek achter Montipo betekende de 2-0 na nog geen uur spelen.

Het derde doelpunt kreeg Inter cadeau van Benevento, of beter gezegd Montipo. Martinez onderschepte een pass van de doelman in het strafschopgebied, waarna Lukaku de bal hard tegen de touwen joeg: 3-0. De Belg maakte twaalf minuten voor tijd zijn tweede van de avond toen hij door de defensie uit het oog werd verloren en hij de bal na een pass van Alexis Sánchez in de linkerhoek schoot: 4-0. Stefan de Vrij deed alleen de laatste zestien minuten mee als vervanger van Milan Skriniar.

Met zijn twee goals staat Lukaku nu op veertien goals in de Serie A, één minder dan Cristiano Ronaldo en één meer dan Ciro Immobile van Lazio. Ronaldo kwam eerder vandaag in de 0-2 zege van Juventus bij Sampdoria niet tot scoren. Zlatan Ibrahimovic, goed voor twaalf goals, scoorde evenmin in de 1-2 zege van AC Milan Bij Bologna.