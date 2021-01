Opleving Giakoumakis niet voldoende om Fortuna op de knieën te krijgen

Zaterdag, 30 januari 2021 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond na twee thuisnederlagen op rij weer eens een overwinning geboekt op eigen veld. De ploeg van trainer Sjors Ultee was met 3-2 te sterk voor VVV-Venlo, nadat Giorgos Giakoumakis in de tweede helft nog de aansluitingstreffer namens de Limburgers had gemaakt. Dat was de 21ste Eredivisie-treffer van de Griekse spits; alleen Romario (23) en Piet Kruiver (24) hadden meer goals na 20 duels. Dario van den Buijs maakte bij Fortuna zijn debuut, nadat hij eerder deze week werd overgenomen van Beerschot. Fortuna stijgt door de overwinning naar de elfde plek op de ranglijst, VVV blijft veertiende.

Fortuna ondervindt doorgaans weinig moeite met VVV en verloor slechts drie van de veertien Eredivisieduels met de provinciegenoot. Zaterdag zorgde het duel al snel voor spektakel, toen scheidsrechter Serdar Gözübüyük kort na de aftrap de wedstrijd besloot stil te leggen. Supporters van de thuisploeg staken buiten het stadion vuurwerk af, waarbij resten op het veld terecht waren gekomen. Eenmaal op gang waren de momenten van opwinding zeer spaarzaam. Beide ploegen speelden de ballen voornamelijk terug op de eigen doelman en toonden weinig initiatief.

Na ruim een half uur spelen was het Fortuna dat de leiding nam. Een hoekschop van George Cox kwam bij de volledig vrijstaande Zian Flemming terecht, waarna de aanvaller van Fortuna enkel zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten: 1-0. Thorsten Kirschbaum zat er nog wel aan met een hand, maar kon een tegentreffer niet voorkomen. Even daarvoor was Roy Gelmi dichtbij de openingstreffer namens VVV, maar de verdediger zag zijn kopbal via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

Georgios Giakoumakis tekende voor zijn 21ste van het seizoen

In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten en verdubbelde Fortuna na tien minuten de score. Terwijl de bal aan de linkerkant van het veld was, beging Kristopher Da Graca in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Flemming, waarna Gözübüyük de bal op de stip legde. Mats Seuntjens wist zich wel raad met het buitenkansje en liet Kirschbaum voor de tweede keer kansloos door de Duitser de andere hoek in te sturen. VVV leek op dat moment gebroken, maar kwam totaal uit het niets terug in de wedstrijd, toen Giakoumakis op aangeven van Vito van Crooy van dichtbij met de punt van de schoen raak schoot: 2-1.

Beide ploegen gingen vervolgens op jacht naar een doelpunt, waardoor er veel ruimtes ontstonden op het veld. Daar leek Torino Hunte van te profiteren na een breedtepass van Van Crooy, maar de buitenspeler van VVV had het vizier niet op scherp en schoot hoog over. Toen Ben Rienstra vervolgens in de laatste minuut de 3-1 maakte uit een rebound van Lisandro Semedo, leek het verzet van VVV gebroken, maar de ploeg van Hans de Koning richtte zich nog eenmaal op. Hunte verschalkte doelman Yanick van Osch met een lastige stuit en zorgde van zo'n twintig meter voor het slotakkoord: 3-2.