Chelsea laat aankoop van 25 miljoen euro voor vijfde keer op huurbasis gaan

Zaterdag, 30 januari 2021 om 21:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:47

De wegen van Abdul Baba Rahman en Chelsea scheiden voor een vijfde keer. Chelsea maakte zaterdag op de clubsite bekend dat de linkerverdediger voor de rest van het seizoen aan PAOK Saloniki, de huidige nummer vier van Griekenland, is verhuurd. Het contract van Baba Rahman met de Londenaren loopt volgend jaar zomer ten einde.

Chelsea nam de verdediger in de zomer van 2015 voor ongeveer 25 miljoen euro over van FC Augsburg. Hij speelde 23 wedstrijden voor the Blues en werd vervolgens in 2016/17 uitgeleend aan Schalke 04, waar hij 21 duels in actie kwam alvorens hij op de Afrika Cup geveld werd door een fikse knieblessure. Hij stond destijds een jaar aan de kant.

Baba Rahman vertrok in januari 2018 opnieuw op huurbasis naar de club uit Gelsenkirchen, in principe voor de duur van achttien maanden. Dat was echter geen onverdeeld succes en hij kwam de tweede seizoenshelft van 2018/19 tijdelijk uit voor Stade Reims.

In 2019/20 kwamen Chelsea en Real Mallorca een huurcontract overeen, maar opnieuw liep blessureleed als een rode draad door zijn tijdelijk verblijf. De voorbije maanden stonden in het teken van zijn herstel en speelde hij voor het hoogste jeugdelftal van de Londenaren. Baba Rahman speelde in eigen land voor onder meer Asante Kotoko en Dreams en via Greuther Fürth kwam hij in 2014 bij FC Augsburg terecht.