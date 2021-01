PEC Zwolle ziet Zetterer per direct vertrekken: ‘Natuurlijk is het balen'

Zaterdag, 30 januari 2021 om 22:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:27

Michael Zetterer verlaat PEC Zwolle per direct voor Werder Bremen, zo melden beide clubs zaterdagavond. De doelman haakte kort voor de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-3) af bij de bezoekers en werd tussen de palen vervangen door Xavier Mous. Na afloop werd bekend dat Zetterer vroegtijdig terugkeert bij Werder Bremen, de club die hem in de zomer van 2019 voor twee jaar aan PEC verhuurde.

De naam van Mous onder de lat bij PEC was de meest verrassende in de basisopstelling van PEC zaterdag. De reservedoelman moest plots opdraven door de afwezigheid van Zetterer, die achteraf een terugkeer naar Werder bleek af te ronden. Zetterer werd anderhalf jaar geleden door PEC overgenomen van Werder om de concurrentiestrijd aan te gaan met Mous. Bij Werder gaat hij als tweede doelman fungeren achter Jirí Pavlenka, nadat de Duitsers Stefanos Kapino de rest van het seizoen aan SV Sandhausen hebben verhuurd.

"Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken. Van kleins af aan is het mijn droom geweest om in de selectie van Werder Bremen te zitten. Dat is me nu, dankzij mijn periode bij PEC Zwolle, gelukt", laat Zetterer weten in een reactie op de website. Zetterer staat sinds 2015 onder contract bij Werder, maar stond nog niet onder de lat bij de huidige nummer elf van de Bundesliga. De sluitpost moet zondag, na aankomst in Bremen, eerst vijf dagen in quarantaine in verband met de coronamaatregelen.

Technisch directeur Mike Willems laat weten dat PEC de opties gaat bekijken voor een mogelijke vervanger voor Zetterer. "Natuurlijk is het in eerste instantie balen voor ons, maar vanwege de clausule in zijn contract wisten we dat de kans altijd aanwezig was. Met Xavier Mous en Mike Hauptmeijer hebben we twee goede doelmannen in de selectie en we zullen nu eerst intern bespreken of daar voor het sluiten van de transfermarkt nog een derde sluitpost aan wordt toegevoegd.”

Zetterer was volgens BILD niet de eerste keuze om als reservedoelman terug te keren bij Bremen, maar wordt door de naderende transferdeadline toch vroegtijdig teruggehaald. Zetterer wist in zijn eerste seizoen bij PEC niet direct door te breken als eerste doelman, maar kreeg vanaf november 2019 het vertrouwen van John Stegeman en verdween niet meer uit het doel bij de Zwollenaren. Dit seizoen gold Zetterer als vaste waarde en kwam hij in alle negentien competitieduels in actie. In totaal keepte hij 32 wedstrijden namens PEC.