Ter Avest redt diep in blessuretijd punt voor Utrecht in knotsgek duel

Zaterdag, 30 januari 2021 om 20:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:51

FC Utrecht en PEC Zwolle hebben zaterdagavond in een onderling duel de punten gedeeld: 3-3. Het duel begon met twee snelle treffers en eindigde met een rode kaart voor Bram van Polen en een doelpunt van Hidde ter Avest diep in de blessuretijd. Door de puntendeling bleef FC Utrecht voor het vierde duel op rij ongeslagen, nadat de ploeg de vorige drie duels won zonder tegentreffer te incasseren.

René Hake gaf in het doel de voorkeur aan Eric Oelschlägel boven Maarten Paes. Laatstgenoemde viel in de bekerwedstrijd tegen Ajax (5-4 verlies) uit met een hersenschudding en kwam deze week weer in actie bij de beloften, maar moest tegen PEC genoegen nemen met een reserverol. Binnen drie minuten zag Oelschlägel hoe Sander van de Streek een afgemeten vrije trap van Adam Maher van dichtbij tegen de touwen kopte. Niet veel later stond het alweer gelijk. Virgil Misidjan brak door aan de rechterkant van het veld, ontdeed zich onderweg van twee spelers van Utrecht en schoot vervolgens door de benen van Oelschlägel raak via de binnenkant van de paal.

Utrecht kwam er vervolgens amper meer uit en leed onder andere in de persoon van Maher een aantal keren slordig balverlies. Nadat supporters vervolgens halverwege de eerste helft vuurwerk op het veld gooiden, trad Xavier Mous handelend op na een schot van Van de Streek. De doelman zag de inzet van de middenvelder komen en ging gestrekt naar de linkerhoek om een zeker lijkend doelpunt te voorkomen. Nog geen vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Immanuel Pherai zag zijn inzet in eerste instantie nog gestopt worden door Oelschlägel, maar werd in de rebound geraakt door Willem Janssen. Scheidsrechter Jannick van der Laan wees naar de stip, waarna Thomas Lam raak schoot: 1-2.

In de tweede helft kwam Utrecht al snel weer op gelijke hoogte, nadat Van der Laan voor de tweede keer in de wedstrijd naar de stip wees. Van de Streek dook het strafschopgebied in, werd op de hak getikt door Sam Kersten en zag hoe Maher via de vingertoppen van Mous de strafschop benutte: 2-2. Utrecht leek vervolgens beter in de wedstrijd te komen, maar moest toezien hoe Thomas Buitink in zijn tweede wedstrijd namens PEC tot scoren kwam. Oelschlägel leverde de bal zomaar in, waarna Buitink de bal na een gekraakt schot van Manuel Benson voor de voeten kreeg en doeltreffend uithaalde: 2-3.

De ploeg van Hake herpakte zich na de achterstand en leek via Moussa Sylla alsnog voor de gelijkmaker aan te tekenen, nadat de Fransman de bal voor het inschieten leek te hebben op aangeven van Gyrano Kerk. Sylla raakte de bal echter volledig verkeerd en zag zijn inzet meters naast gaan. Nadat Van Polen vervolgens in zijn 400ste wedstrijd namens PEC rood kreeg vanwege een duw richting Remco Balk, kopte Ter Avest diep in de blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen op aangeven van de ingevallen Bart Ramselaar.