Man United loopt bij debuut van Martin Ödegaard opnieuw schade op

Zaterdag, 30 januari 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Arsenal en Manchester United zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om in een onderlinge confrontatie een doelpunt te maken: 0-0. Martin Ödegaard maakte diep in de tweede helft zijn debuut voor Arsenal, terwijl Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank bleef bij Manchester United. Eerstgenoemde ploeg schiet op de achtste plek weinig op met een punt, terwijl United als nummer twee de achterstand op Manchester City ziet oplopen tot drie punten.The Citizens hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Manchester United had in de eerste helft een licht veldoverwicht en kreeg twee spaarzame mogelijkheden. Bruno Fernandes mikte vanaf de rand van de zestien net naast, terwijl Marcus Rashford op slag van rust dichtbij het doel van Arsenal te lang treuzelde om een schot te produceren. Twee opvallende momenten waren verder een vermeende elleboogstoot van Cédric Soares op zijn landgenoot Bruno Fernandes, die slechts geel opleverde. Laatstgenoemde trapte even later vol op de kuit bij Granit Xhaka, maar kwam weg zonder kaart.

Een prachtig moment tussen Martin Ödegaard en Donny van de Beek ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 30 januari 2021

In de tweede helft kwam Arsenal goed uit de startblokken. Een goede voorzet van Héctor Bellerin kwam bij de tweede paal bij Willian, die zijn schot van dichtbij op het allerlaatste moment geblokt zag worden door Aaron Wan-Bissaka. Aan de overkant was Edinson Cavani dichtbij, maar de Uruguayaan mikte na een lage voorzet van Luke Shaw net naast. Arsenal was zelf vervolgens gevaarlijk via Alexandre Lacazette, die een fraaie vrije trap via de onderkant van de lat terug het veld in zag ketsen.

Beide ploegen bleven jagen op de openingstreffer. Arsenal-middenvelder Emile Smith Rowe zag een poging uit de draai net naast getikt worden door David de Gea, terwijl Rashford aan de overkant van een meter of twintig rakelings naast schoot. Nicolas Pépé probeerde het namens Arsenal met een verdekt laag schot, dat eveneens nipt voorlangs ging. Manchester United kreeg in de 89ste minuut een kans via Cavani, die na een voorzet van Wan-Bissaka net naast volleerde.