Feyenoord zwaait opnieuw speler tijdelijk uit: ‘Een verstandige zet’

Zaterdag, 30 januari 2021 om 20:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Feyenoord en Excelsior zijn het eens geworden over de verhuur van Sondre Skogen. De twintigjarige verdediger uit Noorwegen speelt tot het einde van dit seizoen voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Skogen speelde voor Feyenoord Onder-21, maar kwam door de coronamaatregelen nog weinig in actie. Bij Excelsior hoopt de robuuste verdediger de komende maanden meer speelminuten te kunnen maken.

Skogen kwam in de zomer van 2020 op huurbasis over van Rosenborg BK. Eerder deze maand tekende hij bij Feyenoord een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog twee jaar. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, vindt de tijdelijke verhuur van Skogen 'een verstandige zet'. “Sondre kan op deze manier de nodige vlieguren maken in de Keuken Kampioen Divisie.”

“Dat is voor een jonge, talentvolle speler als hij belangrijk”, benadrukt Arnesen via de officiële kanalen van Feyenoord. “Dubbel zo belangrijk nu zijn eigen competitie met Feyenoord Onder-21 stilligt. Het is een mooie kans voor hem om zich te laten zien.” Skogen zelf heeft goede dingen gehoord over Excelsior. Hij betreurt dat hij Feyenoord nog weinig heeft kunnen laten zien. “Maar er spreekt vertrouwen uit het feit dat zij de huurperiode met een half jaar hebben verlengd. Ik ben ook blij dat ik nu de kans krijg bij Excelsior. Hopelijk kan ik hier alsnog mijn wedstrijden gaan spelen.’’

“Na het vertrek van Tobias Kleijweg naar Excelsior Maassluis waren we op zoek naar een extra centrale verdediger’’, zegt directeur Ferry de Haan van Excelsior. “Sondre is een talentvolle rechtsbenige verdediger, groot en sterk. Hij was voor hij naar Nederland kwam niet voor niets aanvoerder van het tweede team van Rosenborg.”

Feyenoord stalde eerder Naoufal Bannis, Bernardo Silva, Mikael Johnsen tijdelijk bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Dylan Vente maakte zaterdag zijn debuut bij zijn tijdelijke werkgever Roda JC Kerkrade. Feyenoord wil ook Achraf El Bouchataoui nog verhuren, terwijl Jordy Wehrmann interesse van De Graafschap en TSG Hoffenheim geniet en Marouan Azarkan aan NAC Breda wordt gelinkt. Luciano Narsingh en George Johnston vertrokken op huurbasis naar respectievelijk FC Twente en Wigan Athletic.