De Ligt ziet vervanger Chiellini cruciale ingreep maken voor Juventus

Zaterdag, 30 januari 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Juventus heeft zaterdagavond een vrij zakelijke overwinning behaald op bezoek bij Sampdoria. De ploeg van trainer Andrea Pirlo creëerde niet al te veel, maar bleek effectief genoeg voor de zege: 0-2. Cristiano Ronaldo scoorde niet, al had de steraanvaller in de eerste helft enkele grote kansen. Matthijs de Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank en zag zijn vervanger Giorgio Chiellini in de tweede helft een cruciale ingreep maken om de gelijkmaker te voorkomen. Juventus klimt naar de derde plek, met zeven punten achterstand op koploper AC Milan, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

In de eerste helft was Juventus de licht bovenliggende partij, al leidde dat niet tot veel kansen en was ook Sampdoria in de tegenaanval een aantal keer dreigend. Het beste moment van de bezoekers was in de twintigste minuut, toen een vlotlopende aanval leidde tot de openingstreffer. Álvaro Morata zette een een-twee op met Cristiano Ronaldo, om de bal daarna vanaf de achterlijn laag voor te zetten. Bij de tweede paal kon Federico Chiesa zo alert intikken: 0-1.

Ronaldo kreeg voor rust nog drie kansen om te scoren. Eerst mikte de Portugees een vrije trap in de muur, daarna omspeelde hij weliswaar doelman Emil Audero, maar de hoek waaruit hij daarna moest schieten bleek te lastig voor een doelpunt. Even later brak Ronaldo door in de diepte en werd hij afgestopt door een schitterende sliding op de bal van Maya Yoshida. Zelf claimde Ronaldo overigens een penalty voor een vermeende overtreding van Yoshida.

Ook in de tweede helft probeerde Juventus de wedstrijd te controleren, maar werd het een stuk minder gevaarlijk. Zelf kwam la Vecchia Signora ook nauwelijks in de problemen, al dook Fabio Quagliarella eenmaal dreigend op. De 37-jarige spits van Sampdoria dacht de bal van dichtbij binnen te kunnen volleren, maar had buiten Giorgio Chiellini gerekend, die met een uiterste krachtinspanning het schot blokte. In de slotfase kreeg Juventus meer ruimte en werd de wedstrijd beslist. De doorgebroken Juan Cuadrado legde breed op Aaron Ramsey, die de bal in het vrijwel lege doel schoof: 0-2.