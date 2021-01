Assistent-scheidsrechter Siebert in tranen na Heracles - FC Groningen

Zaterdag, 30 januari 2021 • Mart Oude Nijeweeme

Voor Nicky Siebert stond het duel tussen Heracles Almelo en FC Groningen zaterdagavond in het teken van zijn laatste wedstrijd als grensrechter. De assistent-scheidsrechter kon zijn emoties na afloop van de wedstrijd niet in bedwang houden en brak na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Pol van Boekel in tranen uit.

Heracles won de wedstrijd tegen Groningen met 1-0 door een treffer van Delano Burgzorg, maar het mooiste moment van de wedstrijd volgde na afloop, toen Siebert besefte dat hij zijn laatste duel als assistent-scheidsrechter had beleefd. "Ik dacht, dat komt wel goed. Maar ik zag Pol op mij afkomen en zijn fluit in de mond doen. Het is klaar”, blikte Siebert voor de camera’s van ESPN terug op zijn laatste duel. “Ik ben normaal gesproken heel nuchter, maar dit is heel mooi. Mooi geregeld ook vanuit de club.”

In tranen verlaat Nicky Siebert het veld. Heracles - FC Groningen was het laatste kunstje van de assistent-scheidsrechter. pic.twitter.com/gO2ILcy3DO — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

De thuisclub bood Siebert meteen na de wedstrijd een bos bloemen aan en bedankte hem voor bewezen diensten. “Ik heb ook een dvd gekregen van mijn eerste wedstrijd. Dat was in 2003, de wedstrijd tussen Heerenveen en Roda JC. Ik zag er toen heel anders uit, had veel meer haar.” De 51-jarige Siebert zou in eerste instantie eerder stoppen, maar besloot door het afgebroken seizoen toch nog even door te gaan. “We hebben met elkaar om tafel gezeten en zijn toen doorgegaan tot december. In januari dacht ik: ik wil niet door tot het einde van het seizoen. Het is goed zo.”

De mooiste wedstrijd die Siebert meemaakte was een bekerfinale, zo gaf hij aan. “Die tussen FC Twente en Ajax (op 8 mei 2011, uitslag 3-2, red.). Maar de eerste Klassieker blijft ook heel mooi. En de eerste keer bij Real Madrid. Dat is zo groot, zo bijzonder. Dan zie je Cristiano Ronaldo op het veld, fantastisch. Je komt toch voor een stukje entertainment, en dat viel dit seizoen een beetje weg. Op een gegeven moment is het over. Ik kijk terug op een hele mooie carrière”, besloot Siebert.