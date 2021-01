Koeman gaat voor uitgaande transfer liggen en reageert op gelekt rapport

Zaterdag, 30 januari 2021 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:14

De kans is groot dat Junior Firpo tot het einde van het seizoen bij Barcelona blijft, zo schrijft Marca. De linkervleugelverdediger stond op de nominatie om te vertrekken, maar mag volgens de sportkrant niet weg van Ronald Koeman. Dat heeft alles te maken met het afketsen van de directe komst van Eric García van Manchester City.

Hoewel Firpo nauwelijks in de plannen van Koeman voor komt, wil de coach de 24-jarige linksback voor de breedte bij de selectie houden, nu García niet in januari lijkt over te komen. Barcelona is persoonlijk akkoord met de twintigjarige centrumverdediger over een transfervrije overgang in de zomer, maar wilde de centrumverdediger graag deze maand al inlijven voor een kleine transfersom. Dat laatste is volgens Marca nu zo goed als definitief van de baan. Koeman zelf wilde er zaterdag op de persconferentie niet op ingaan, omdat het niet 'in zijn handen' is.

Granada, AC Milan en Southampton meldden zich de afgelopen weken bij Barcelona voor Firpo. Met Milan werd begin deze week al een akkoord bereikt over een huurdeal, hoewel Southampton daarna nog met een beter aanbod kwam. The Saints wilden de Spanjaard voor één miljoen euro huren, met daarbij een optie tot koop. Firpo twijfelde zelf overigens over een vertrek uit Catalonië, omdat hij onlangs vader is geworden.

Vrijdag lekte een intern rapport van Barcelona uit, met daarin de transferplannen met betrekking tot de defensie. Zo was te lezen dat de Spaanse grootmacht geen toekomstplannen meer heeft met Samuel Umtiti en Óscar Mingueza. Koeman werd zaterdag op de persconferentie geconfronteerd met het uitgelekte rapport. "Umtiti is lang geblesseerd geweest, hij is nu hersteld en we rekenen op hem", zei Koeman over de 27-jarige Franse verdediger, die ondanks dat niet op al te veel speeltijd meer lijkt te hoeven rekenen dit seizoen.

De berichtgeving over Mingueza is opvallender, omdat het 21-jarige jeugdproduct de laatste maanden verzekerd is van een basisplaats. "Mingueza heeft veel wedstrijden gespeeld, we hebben hem naar het eerste elftal gehaald", was dan ook de reactie van Koeman. "Hij heeft bij ons als centrumverdediger en als rechtsback gespeeld. We zullen zien wat er in de toekomst zal gebeuren."