Roda JC laat geen spaan heel van armzalig FC Dordrecht

Zaterdag, 30 januari 2021 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Roda JC Kerkrade heeft zaterdag flink uitgehaald in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Dordrecht genoten de Limburgers bij rust al een 0-3 voorsprong, die in de tweede helft uitgebouwd werd tot 0-5. Aan de stand op de ranglijst verandert er overigens niets: Roda blijft negende met 32 punten uit 22 duels; Dordrecht, dat in evenveel duels pas twaalf punten verzamelde, is nog altijd hekkensluiter.

Het duel begon voortvarend voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel, die al voor het verstrijken van het eerste speelkwartier op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf rechts werd op de paal geknikt door Erik Falkenburg, maar in de rebound stond Fabian Serrarens op de juiste plek om de 0-1 binnen te tikken. Ook de verdubbeling van de voorsprong ontstond nadat de bal afketste van het aluminuim. Thijmen Goppel produceerde een fraai afstandsschot dat door doelman Max van Herk op de paal getikt werd, maar hij kon met zijn redding niet voorkomen dat Falkenburg in de rebound kon scoren: 0-2.

Roda staat met 0-5 voor en dit is de mooiste tot nu toe van Patrick Pflucke ?? pic.twitter.com/371XmpBign — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

Voor rust werd ook nog een derde treffer gevonden. Patrick Pflücke had een fraaie pass in huis en bediende in het zestienmetergebied Goppel, die oog in oog met Van Herk overtuigend binnenschoot: 0-3. Na rust verging het de Dordtenaren niet veel beter en los van enkele speldenprikjes had de hekkensluiter geen vinger in de pap. Er werd geen enkel schot op goal geproduceerd en tot de rust had de thuisploeg slechts 32 procent balbezit.

Bij het vierde doelpunt waren Goppel en Van Herk opnieuw betrokken, ditmaal vanwege het feit dat laatstgenoemde zijn tegenstander in het strafschopgebied onderuit haalde. Robert Klaasen mocht achter de bal gaan staan om het buitenkansje van elf meter te benutten, en maakte geen fout: 0-4. De gifbeker was nog niet leeg, daar de Limburgse bezoekers ruim twintig minuten voor tijd ook nog een vijfde treffer vonden. Pflücke haalde van buiten de zestien onverwacht uit, en verraste met zijn schot, dat via de paal in de kruising vloog, ook de keeper: 0-5.