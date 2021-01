Ook Courtois kan verlies van tien man Real Madrid niet afwenden

Zaterdag, 30 januari 2021 om 18:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:46

Real Madrid heeft zaterdag een dure nederlaag in LaLiga geleden. Het team van David Bettoni, die nog altijd de door corona afwezige Zinédine Zidane vervangt, ging zaterdag in eigen huis onderuit tegen een sterker Levante: 1-2. De regerend landskampioen speelde ruim tachtig minuten met tien man en overleefde na rust een strafschop dankzij een redding van Thibaut Courtois. Door de nederlaag blijft Real Madrid op veertig punten uit negentien duels steken en kan Atlético Madrid een voorsprong van tien punten nemen indien zondag de uitwedstrijd tegen Cádiz wordt gewonnen.

De intense eerste helft was nog geen acht minuten oud of Real Madrid stond al met een man minder op het veld. Eder Militao kreeg eerst geel voor een overtreding op de doorgebroken Sergio León, maar na inmenging van de VAR werd de prent omgezet in rood. Toch was het Real Madrid dat enkele minuten later al counterend aan de leiding ging, al was Levante het daar niet mee eens. Na een pass van Toni Kroos snelde Marco Asensio op het doel van Aitor Fernández af en schoot hij diagonaal raak: 0-1. De bezoekers claimden dat Ferland Mendy voorafgaand aan de goal een elleboog had uitgedeeld aan Gonzalo Melero in het Madrileense strafschopgebied, maar daar wilde de scheidsrechter noch de VAR niets van weten.

Ondanks de ondertalsituatie maakte Real Madrid aanvankelijk een goede indruk en creëerde men ook gevaar op de helft van Levante. Toch werden de bezoekers uit Valencia sterker naarmate de eerste helft vorderde en was het aan Thibaut Courtois te danken dat Real Madrid op de been bleef. Na iets meer dan een half uur spelen viel toch de 1-1. Na een geweldige voorzet van Jorge Miramón werkte José Luis Morales de bal perfect bij de tweede paal achter Courtois: 1-1. Dankzij een goede redding van Courtois op Roger gingen Real Madrid en Levante met een gelijke tussenstand de rust in.

Real Madrid komt via Marco Asensio op een 'discutabele' voorsprong ?? Nadat Éder Militao er eerder al met rood vanaf is gestuurd ??#ZiggoSport #LaLiga #RMALEV pic.twitter.com/PFA6H7EMc9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 30, 2021

Na een uur spelen wees de scheidsrechter na inmenging van de VAR naar de strafschopstip. Een overtreding van Vinicius Junior op Carlos Clerc bleek toch binnen het strafschopgebied te zijn en de bal ging op de stip. Met een sublieme redding keerde Courtois echter de inzet van Roger. Twaalf minuten voor het einde haalde de aanvaller zijn gram. Na een goed ingestudeerde corner ontving Roger de bal in het centrum van het strafschopgebied en schoot hij de bal alsnog achter Courtois: 1-2. Daar had Real Madrid niet van terug, daar het merendeel van de spelers te vermoeid was om zich terug in de wedstrijd te vechten.