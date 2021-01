Manchester City zet prachtig clubrecord neer en pakt koppositie

Zaterdag, 30 januari 2021 om 18:07 • Laatste update: 18:12

Manchester City heeft zaterdag een minimale zege geboekt in de Premier League. In eigen huis waren the Citizens met 1-0 te sterk, waardoor het gat op de ranglijst met Manchester United vergroot werd tot vier punten. Voor het eerst in de clubhistorie heeft City twaalf wedstrijden achter elkaar gewonnen, verdeeld over alle competities. Crystal Palace, dat met 26 punten dertiende staat, was met 1-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. Het duel tussen Fulham en West Bromwich Albion, de een respectievelijke achttiende en negentiende plek bezetten, eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Manchester City - Sheffield United 1-0

De ploeg van Josep Guardiola begon voortvarend aan de ontmoeting met Sheffield United, want nog voor het verstrijken van de negende speelminuut kwam City op voorsprong. Ferran Torres wurmde zich bij de achterlijn langs twee verdedigers en vond de ongedekte Gabriel Jesus, die van dichtbij de 1-0 kon binnenschieten. De bezoekers hadden de eerste helft geen vinger in de pap en kregen nauwelijks de tijd om adem te halen, maar City verzuimde om het veldoverwicht nog duidelijker op het scorebord tot uiting te brengen.

Na rust bleef het spelbeeld gelijk: de thuisploeg bleef zoeken naar openingen in de vijandige defensie; voor Sheffield was het een kwestie van tegenhouden. De grootste kans in het tweede bedrijf was voor Oleksandr Zinchenko, toen hij een fraai schot richting de verre hoek stuurde; zijn inzet werd echter gepakt door doelman Aaron Ramsdale. Een kwartier voor tijd kreeg ook Aymeric Laporte een grote kans om de score te verdubbelen. Opnieuw stond de doelman van Sheffield op de juiste plek, en bracht redding op de kopbal van de centrale verdediger. De bezoekers persten er nog een slotoffensief uit, maar uiteindelijk trokken de mannen van Guardiola vakkundig aan het langste eind.

Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 1-0

Palace had duidelijk de overhand in de eerste helft van het duel met the Wolves, maar geen van de vier doelpogingen leverde het gewenste resultaat op. De bezoekers, die met Ki-Jana Hoever in de basis aan de aftrap stonden, hadden voor de thee maar weinig in de melk te brokkelen. In het tweede bedrijf kreeg Wolverhampton meer kleur op de wangen en via Willian José kreeg men de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar de voorsprong werd gevonden door de thuisploeg. Jordan Ayew leverde een goede pass af bij Eberechi Eze, die vervolgens ruimte maakte voor het schot en fraai binnenschoot: 1-0. Ruim een kwartier voor tijd hoopte Wilfried Zaha de voorsprong nog te verdubbelen, maar hij schoot, na een mooie aanval, hard op de lat. In de slotfase kreeg ook de uitploeg nog een mogelijkheid op een treffer, maar de 1-0 werd professioneel over de streep getrokken. Jairo Riedewald kwam halverwege de tweede helft nog binnen de lijnen, maar kon geen rol van betekenis spelen.

West Bromwich Albion – Fulham 2-2

Het meest doelpuntrijke affiche van de zaterdagmiddag in de Premier League vond plaats in The Hawthorns, waar West Brom en Fulham elkaar in evenwicht hielden. De score werd al na tien speelminuten geopend door Bobby Reid, die op aangeven van Aleksandar Mitrovic binnenschoot: 0-1. De bezoekers speelden dominanter, maar toch kwam West Brom kort na de pauze langszij. Kyle Bartley had een geplaatst schot in huis, waarmee hij doelman Alphonse Areola kansloos liet: 1-1. Twintig minuten later kwam de thuisploeg, weliswaar tegen de verhoudingen in, zelfs aan de leiding. Matheus Pereira ontving de bal in het zestienmetergebied en schoot overtuigend de 2-1 tegen de touwen. Het slotakkoord werd gespeeld door de bezoekers, die een klein kwartier voor tijd langszij kwamen. Harrison Reed bereikte met een strakke voorzet Ivan Cavaleiro, die in de linkerhoek de 2-2 binnenknikte. Kenny Tete begon op de bank van Fulham, maar mocht tien minuten voor het eindsignaal in het veld komen voor Ola Aina.