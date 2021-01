Bayern München haalt uit; Klaas-Jan Huntelaar ontsnapt aan rood

Zaterdag, 30 januari 2021 om 17:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:39

Bayern München staat voorlopig tien punten los in de Bundesliga. De koploper maakte zaterdag korte metten met TSG Hoffenheim (4-1) en heeft nu een riante voorsprong op nummer twee RB Leipzig, dat in de avond nog wel tegen Bayer Leverkusen speelt. Borussia Dortmund boekte ten koste van FC Augsburg (3-1) de eerste zege sinds 9 januari, terwijl Klaas-Jan Huntelaar als invaller zijn rentree bij Schalke 04 maakte. Het uitduel met Werder Bremen eindigde echter in een gelijkspel: 1-1. De club uit Gelsenkirchen blijft zodoende de nummer laatst van de Duitse competitie. Het sterk presterende Eintracht Frankfurt was met 3-1 te sterk voor Hertha BSC en neemt nu de derde stek in.

Bayern München - TSG Hoffenheim 4-1

In de eerste helft maakte het team van Flick de dienst uit en werd de toon door Bayern gezet, maar Hoffenheim deed goed mee en wist de schade redelijk te beperken. Na iets meer dan een half uur spelen kopte Jerome Boateng de bal uit een corner van Joshua Kimmich krachtig achter Oliver Baumann: 1-0. Twee minuten voor de rust kreeg Thomas Müller de bal van Robert Lewandowski en schoot hij vanaf een meter of zestien raak. Op slag van rust volgde het antwoord van Hoffenheim: na voorbereidend werk van Ihlas Bebou aan de rechterkant kreeg Andrej Kramaric veel ruimte en schoot hij vanaf een meter of tien binnen.

Een flater bij Hoffenheim stond na nog geen uur spelen aan de basis van de 3-1. Stefan Posch wilde de bal wegwerken na een pass van Kingsley Coman, maar hij schoot tegen Baumann op en Lewandowski profiteerde. Luttele minuten later volgde de 4-1 toen Serge Gnabry de bal na een pass van Coman door de benen van Baumann schoot. Buitenspel van Leroy Sané zette twintig minuten voor tijd een streep door de 5-1 van Benjamin Pavard. Melayro Bogarde kwam bij de bezoekers niet van de bank af.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 3-1

De ploeg van Edin Terzic was zonder meer de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten en creëerde legio kansen. Borussia Dortmund sprong daar echter slordig mee om, bijvoorbeeld in de 21e minuut. Na een handsbal van Iago kreeg de thuisploeg een strafschop en schoot Erling Braut Haaland de bal vanaf elf meter tegen de lat. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, stond toen al met 0-1 voor. André Hahn was Mats Hummels te slim af en schoot vanaf elf meter raak. De verdiende gelijkmaker viel na 26 minuten spelen toen Thomas Delaney bij de eerste paal een vrije trap van Marco Reus binnenkopte.

Borussia Dortmund trok het duel in de tweede helft alsnog naar zich toe. Augsburg bleef in het eerste kwartier met hangen en wurgen overeind, maar moest zich daarna alsnog gewonnen geven. Na een pass van Raphaël Guerreiro was de eerste balbehandeling van Jadon Sancho in een sprintduel met Reece Oxford perfect en vervolgens schoot hij het leer vanaf een meter of negen in de rechterhoek: 2-1. Een kwartier voor tijd werkte Felix Uduokhai een bal van Haaland achter zijn eigen doelman: 3-1.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3-1

Het was Eintracht dat in het eerste bedrijf de lakens uitdeelde, maar mede dankzij het uitstekende optreden van Hertha-doelman Rune Jarstein hielden de teams elkaar bij rust in evenwicht. Ondanks dat Hertha voor de thee niet bij machte was Eintracht aan het wankelen te brengen, openden de bezoekers twintig minuten na rust wel de score. Matheus Cunha bezorgde de bal bij Krzysztof Piatek, die met een geplaatst schot in de verre hoek doel trof: 0-1.

Het antwoord van de thuisploeg volgde razendsnel, want binnen twee minuten na de openingstreffer kopte André Silva op aangeven van Filip Kostic de gelijkmaker tegen de touwen. Vijf minuten voor het eindsignaal greep Eintracht, waar Jetro Willems de hele wedstrijd op de bank zat, alsnog de zege. Na zwak uitverdedigen van Hertha produceerde Almamy Touré een voorzet, die bij de eerste paal werd binnengekopt door Martin Hinteregger: 2-1. Silva maakte in de slotseconden van de wedstrijd ook nog de 3-1 uit een penalty, die door scheidsrechter Florian Badstübner gegeven werd na een overtreding van Cunha op de Portugees. Het was voor de spits alweer de zevende treffer in zijn laatste vijf Bundesliga-optredens.

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1-1

In een weinig verheffende eerste helft kwam de thuisploeg, dat verrassend goed blijft presteren in de Bundesliga, na een half uur spelen op voorsprong. Marcus Ingvartsen draaide een vrije trap vanaf links voor het doel, waarna Robin Knoche met zijn hoofd tegen de bal liep en diagonaal via de binnenkant van de paal voor de 1-0 zorgde. Niet veel later had de thuisploeg de kans om nog voor rust de score te verdubbelen, maar bleek Keven Schlotterbeck ongelukkig in de afronding. De verdediger werd op de rand van de zestien op maat bediend, maar zag zijn inzet rakelings over het doel gaan.

De thuisploeg behield in de tweede helft het lichte veldoverwicht en werd meteen na rust wederom gevaarlijk. Cedric Teuchert ontdeed zich tijdens een slalom op fraaie wijze van twee Gladbach-verdedigers, maar strandde op Yann Sommer, die de bal knap uit de linkerhoek wist te houden. Ietwat tegen de verhouding in kwamen de bezoekers vervolgens na een klein uur spelen op gelijke hoogte. Alassane Pléa werd bediend door Jonas Hofmann en schoot vervolgens zonder na te denken zijn derde competitietreffer van het seizoen tegen de touwen: 1-1. Gladbach leek diep in blessuretijd zelfs nog met de volle buit te vertrekken, maar moest toezien hoe doelman Andres Luthe attent reageerde op een kopbal van Breel Embolo.

Werder Bremen - Schalke 04 1-1

Met Huntelaar op de bank bij Schalke en Tahith Chong bij Bremen zorgden de bezoekers voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Matthew Hoppe werd in kansrijke positie in stelling gebracht, maar wist de bal van dichtbij tot zijn eigen verbazing niet tot doelpunt te promoveren. Ook Timo Becker was namens Schalke even later onzorgvuldig in de afronding. Toch zou de hekkensluiter nog voor rust op voorsprong komen. Omar Mascarell werd met een slimme pass gevonden door Amine Harit en mikte het leer vervolgens in de linkerbovenhoek voor de 0-1.

Bremen had moeite met het stug verdedigende Schalke en kwam er amper doorheen. Pas laat in de tweede helft werd Yuya Osako echt gevaarlijk met een kopbal van dichtbij, maar de Japanner zag zijn inzet op fraaie wijze uit het doel worden gehouden door doelman Ralf Fährmann. Diezelfde Fährmann was niet veel later wel geklopt, toen Kevin Möhwald op aangeven van Milot Rashica vanaf de rand van het zestienmetergebied feilloos raakschoot in de rechterhoek: 1-1. Christian Gross bracht vervolgens Huntelaar binnen de lijnen voor de laatste tien minuten, maar kon daarmee puntenverlies niet voorkomen.

De aanvaller viel daarbij vooral op doordat hij direct een stevige charge uitvoerde. De scheidsrechter deed het af met geel, al was rood ook een optie geweest. Maximilian Eggestein zag namens Werder de winnende treffer in blessuretijd worden afgekeurd wegens buitenspel op advies van de videoscheidsrechter.