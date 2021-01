Ontevreden Vlap maakt seizoen af in de Bundesliga

Zaterdag, 30 januari 2021 om 16:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:28

Michel Vlap speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Arminia Bielefeld, zo melden Belgische media. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen. De aanvallende middenvelder, die nog medisch moet worden gekeurd, hoefde dit seizoen niet altijd te rekenen op een basisplaats bij Anderlecht en mocht van de club tijdelijk uitkijken naar een nieuwe werkgever. Vlap werd anderhalf jaar geleden voor circa zeven miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen, maar heeft het dit seizoen lastig in Brussel.

Vlap kreeg eerder al van de clubleiding van Anderlecht te horen dat jok zijn mentaliteit sterk moest verbeteren om te kunnen slagen bij Paars-Wit. De Leeuwarder Courant schreef dat de acties van Vlap onder een vergrootglas liggen in België, daar Anderlecht veel media-aandacht krijgt. 'De eerste haarscheurtjes' zouden zijn ontstaan toen de Nederlander in september een paar dagen op vakantie ging naar Griekenland en bij terugkomst besmet bleek met het coronavirus. Voor het land gold op dat moment code geel, vakanties waren dus toegestaan, maar volgens de Friese krant was de korte trip 'voor de beeldvorming bepaald niet handig'.

Enkele weken geleden had Vlap zijn zinnen gezet op een winters vertrek bij Anderlecht. Van de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League hoefde hij niet per se te vertrekken, mede omdat men door het drukke programma de selectie het liefst zo veel mogelijk intact wilde houden. Desondanks heeft de club zijn medewerking verleend aan een huurperiode aan Arminia Bielefeld, dat als vijftiende nog net boven de degradatiestreep staat in de Bundesliga.

De offensieve middenvelder begon onder trainer Frank Vercauteren met 10 doelpunten uit 23 competitiewedstrijden uitstekend bij Anderlecht. Sinds Vincent Kompany aan het roer staat in Brussel komt Vlap echter een stuk minder aan spelen toe. Dit seizoen wist hij in elf competitieduels, waarvan drie keer als invaller, slechts één keer te scoren. Bij Bielefeld wordt Vlap teamgenoot van Mike van der Hoorn.