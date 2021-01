Jizz Hornkamp maakt vier doelpunten in 34 minuten máár wint niet

Zaterdag, 30 januari 2021 om 16:06 • Daniel Cabot Kerkdijk

Jizz Hornkamp heeft FC Den Bosch zaterdag hoogstpersoonlijk een punt in de Keuken Kampioen Divisie bezorgd. Dankzij zijn vier doelpunten in slechts 34 minuten tijd eindigde het bezoek aan Excelsior in een doelpuntrijk gelijkspel: 4-4. De aanvaller verdubbelde ook meteen zijn seizoentotaal van vier tot acht doelpunten.

Vorig seizoen eindigde het duel tussen Excelsior en Den Bosch in Rotterdam ook in een doelpuntenfestijn. Toen werd het 6-4 voor de thuisploeg. Daar leek het zaterdag in eerste instantie niet op af te stevenen. Reuven Niemeijer nam voor rust de eerste twee treffers voor zijn rekening en vlak na de pauze sloeg ook Joël Zwarts toe: 3-0. De wedstrijd in Kralingen leek zodoende gelopen, maar niets was minder waar.

Hornkamp tekende na 52 minuten voor de 3-1 en benutte enkele minuten later ook een strafschop toen Romano Postema werd neergehaald. Een kwartier voor tijd leek het duel alsnog beslist toen Dwayne Green op de hakken van Niemeijer liep en de scheidsrechter naar de stip wees. Luigi Bruins plaatste de bal goed achter Wouter van der Steen: 4-2.

3-0 achter bij Excelsior. Uitzichtloze situatie. Maar dan is daar:



?? 52' Jizz Hornkamp 3-1

?? 55' Jizz Hornkamp 3-2

?? 78' Jizz Hornkamp 4-3

?? 86' Jizz Hornkamp 4-4 pic.twitter.com/RN7w3rxyWe — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

Hornkamp sloeg in het laatste kwartier nog twee keer toe, waardoor de spectaculaire wedstrijd eindigde in een remise. Meteen na de 4-2 passeerde hij doelman Alessandro Damen met een schitterende lob en vier minuten voor het einde passeerde hij Damen voor een vierde keer. Hornkamp is de eerste speler met vier doelpunten in een uitwedstrijd in de Eerste Divisie sinds Robert Mühren in 2014.

Elías Már Ómarsson liet een grote kans op 5-4 liggen en kort daarna moest de thuisploeg met tien man verder. Robin van der Meer moest inrukken voor een harde overtreding. Door het gelijkspel klimt FC Den Bosch een plek omhoog boven FC Dordrecht naar de negentiende plek. Excelsior blijft elfde op de ranglijst.