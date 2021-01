Woedende Marseille-fans zorgen voor complete chaos op trainingscomplex

Boze supporters van Olympique Marseille hebben zaterdag voor chaotische taferelen gezorgd op het trainingscomplex van de club, zo meldt La Provence. De groep, ongeveer 150 tot 200 fans die teleurgesteld zijn in de huidige resultaten in de Ligue 1, stichtte brand en stak vuurwerk af. Daarnaast werd het vertrek geëist van Jacques-Henri Eyraud, president van de club. Bij Marseille stond tot voor kort Kevin Strootman onder contract. Hij vertrok onlangs naar Genoa.

De groep supporters probeerde even na de middag het trainingscomplex van de nummer zes van de Ligue 1 te betreden. Ook werd er vuurwerk afgestoken en vloog er een boom in brand, zo is te zien op foto’s die op sociale media circuleren. Het is niet bekend of er op het moment van het incident spelers of leden van de technische staf aanwezig waren op het complex. Het trainingscomplex van Marseille ligt op een steenworpafstand van het stadion.

Breaking | Serious incident currently ongoing at Marseille's training centre - furious fans are trying to force entry & have set a tree on fire after spraying the entrance with smoke and fireworks, according to La Provence. More follows. — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Volgens RMC zou een aantal supporters zich zelfs toegang tot het complex hebben verschaft. De ploeg van trainer André Villas-Boas kent een uiterst teleurstellend seizoen en moet het doen met een zesde plek in de Ligue 1, op veertien punten achterstand op koploper Olympique Lyon. Marseille won slechts één van de laatste negen officiële wedstrijden en ging in de laatste vier wedstrijden onderuit. Marseille speelt zaterdagavond in eigen huis de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes.

De fans zijn, naast de tegenvallende resultaten, niet te spreken over president Jacques-Henri Eyraud. De Franse ondernemer en mediaman werd in 2016 aangesteld door de destijds nieuwe Amerikaanse eigenaar Frank McCourt en had als taak om Marseille weer naar de Franse top te loodsen. Vorig seizoen eindigde de ploeg in het afgebroken seizoen als tweede achter Paris Saint-Germain. Dit seizoen vallen de resultaten tegen en lijkt een Champions League-ticket ver weg.