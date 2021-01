De Telegraaf: Arne Slot zocht ook contact met speler van AZ

Zaterdag, 30 januari 2021 om 15:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:01

Jonas Svensson is bij Feyenoord in beeld, zo schrijft De Telegraaf op basis van ‘goed ingelichte bronnen’. Volgens het dagblad zou de rechtsback annex Noors international door Arne Slot zijn benaderd. Svensson, die momenteel geblesseerd is, beschikt over een aflopend contract met AZ, waar men allerminst blij is met de continue aandacht vanuit Rotterdam-Zuid. Het leidde vorige week zelfs tot een clash in de spelerstunnel.

De spanningen tussen AZ en Feyenoord ontstonden toen duidelijk werd dat Slot niet van plan was om zijn contract in Alkmaar te verlengen en gesprekken voerde met Feyenoord. Dat resulteerde in het gedwongen vertrek van de oefenmeester, die zich een kleine twee weken later officieel aan Feyenoord vanaf 1 juli 2021 verbond. Volgens het Algemeen Dagblad zal ook Marino Pusic dezelfde weg bewandelen. De Kroatische Bosniër, die assistent-trainer van Pascal Jansen werd na het ontslag van Slot, werd tevens opgebeld door de nieuwe trainer van Feyenoord vanaf 2021/22.

Het vertrek van Pusic en de mogelijke overgang van Svensson naar De Kuip zullen AZ ongetwijfeld niet goed zijn bevallen. Het Algemeen Dagblad schreef al over een woordenwisseling tussen technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord en algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ, terwijl De Telegraaf het heeft over ‘een clash in de spelerstunnel’. John de Wolf, assistent van Dick Advocaat, en Max Huiberts, technisch manager van AZ, moesten tussenbeide komen om de boel te sussen.

Arnesen zou volgens het dagblad ‘vloekend en tierend’ op Eenhoorn zijn afgestapt, die niet van het gedrag van zijn collega gediend was. De Telegraaf merkt op dat Arnesen onder hoogspanning lijkt te staan bij Feyenoord. Enerzijds is de verhouding met trainer Dick Advocaat er de laatste weken niet beter op geworden en anderzijds helpt het niet dat Slot op de achtergrond al bezig is met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.

Svensson, die in maart zijn 28e verjaardag viert, verbond zich exact vier jaar geleden aan AZ, na een jarenlang dienstverband bij Rosenborg BK. Sindsdien was hij steevast verzekerd van een basisplaats.