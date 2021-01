Willem II laat maker van cruciaal doelpunt per direct gaan

Zaterdag, 30 januari 2021 om 14:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:37

De wegen van Paul Gladon en Willem II scheiden na anderhalf jaar. Het contract is in overleg met de 28-jarige aanvaller ontbonden, waardoor hij op zoek kan naar een nieuwe club, zo meldt Willem II zaterdag via de officiële kanalen.

Gladon kwam in augustus 2019 transfervrij bij Willem II. Hij kwam sindsdien 25 keer in actie, waarvan hoofdzakelijk als invaller. In die rol maakte hij zich populair door op 16 februari 2020 in de laatste seconden van het thuisduel met FC Utrecht de 1-1 binnen te schieten.

Na het stopzetten van de competitie bleek dat een cruciale gelijkmaker te zijn, waardoor Willem II als vijfde eindigde en Europa inging. Gladon maakte bij Sparta Rotterdam zijn debuut in het betaald voetbal en tekende in de zomer van 2015 een contract met Heracles Almelo. De samenwerking duurde amper een jaar, daar hij na 9 goals in 31 duels een meerjarige verbintenis met Wolverhampton Wanderers signeerde.

Gladon kwam niet verder dan drie duels in de hoofdmacht van the Wolves, keerde in 2017/18 naar Heracles terug op huurbasis en werd een seizoen later aan het Belgische Sint-Truiden uitgeleend. In januari 2019, na zijn contractontbinding in Engeland, tekende hij een contract voor een half jaar met FC Groningen, om vervolgens een tweejarige verbintenis met Willem II aan te gaan.

Volgens Voetbal International is Gladon in beeld bij FC Emmen, dat al langer op zoek is naar een spits. FC Emmen hoopt de gesprekken met de aanvaller dan ook snel tot een positief einde te brengen.