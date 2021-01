Ajax wil Kamaldeen Sulemana als opvolger van Quincy Promes

Zaterdag, 30 januari 2021 om 13:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:25

Ajax hoopt op korte termijn weer zaken te doen met FC Nordsjaelland, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. De club uit Amsterdam zou in de zoektocht naar aanvallende versterking uitgekomen zijn bij Kamaldeen Sulemana. De achttienjarige vleugelaanvaller moet mogelijk op korte termijn al de opvolger worden van Quincy Promes in de Johan Cruijff ArenA.

Sulemana is dit seizoen in twaalf competitieduels goed voor vier doelpunten en drie assists. Ook bij het aanblijven van Promes is Sulemana een serieus transferdoelwit. De Oranje-international geniet al langere tijd interesse van voormalig werkgever Spartak Moskou. Ajax zal meewerken aan een vertrek van de 29-jarige aanvaller als de Russische topclub met een marktconform bod komt.

Ajax volgt Sulemana, die zowel vanaf links als rechts kan spelen, al geruime tijd bij FC Nordsjaelland, de Deense club waar ook Mohammed Kudus speelde. Hij ondertekende in februari vorig jaar, toen hij zijn achttiende verjaardag vierde, een contract voor vijf seizoenen. De buitenspeler maakte in oktober vorig jaar al zijn debuut voor Ghana.

Deense media verzekeren dat FC Nordsjaelland een vraagprijs van circa twaalf miljoen euro voor Sulemana hanteert en dat ook het Bayer Leverkusen van Peter Bosz meer dan gemiddelde interesse heeft. Het forse bedrag is vooral vanwege de duur van zijn huidige verbintenis. Ajax betaalde afgelopen zomer nog negen miljoen aan FC Nordsjaelland voor Kudus.