La Stampa: Zlatan Ibrahimovic riskeert schorsing van maximaal tien duels

Zaterdag, 30 januari 2021 om 13:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:43

De Italiaanse voetbalbond heeft besloten een onderzoek te openen naar de ruzie tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku in het Coppa Italia-duel tussen AC Milan en Internazionale. De FIGC wil de geluidsfragmenten nader onderzoeken en zal ook het scheidsrechtersrapport en de beelden van het duel onder de loep nemen. Volgens La Stampa riskeert Ibrahimovic een schorsing van maximaal tien duels in de Coppa Italia als hij inderdaad schuldig wordt bevonden aan racisme.

Ibrahimovic en Lukaku hadden kort voor rust van het bekerduel een flinke woordenwisseling met Lukaku. De spitsen stonden met de hoofden tegen elkaar en kregen daarvoor van scheidsrechter Paolo Valeri een gele kaart. Nadat het fluitsignaal voor de rust klonk, vervolgden beide spelers de woordenwisseling. "Go do your voodoo shit, you little donkey (ezel, red.)!", beet Ibrahimovic zijn voormalig ploeggenoot van Manchester United toe.

Ibrahimovic doelde met de woorden 'go do your voodoo shit' mogelijk op een affaire die rond Lukaku's transfer van Everton naar Manchester United in 2017 speelde. Everton-eigenaar Farhad Moshiri claimde destijds dat Lukaku zijn beslissing om weg te gaan bij the Toffees had genomen op basis van 'een voodoobericht' van zijn moeder, maar dat werd door Lukaku in alle toonaarden ontkend. Ibrahimovic plaatste daags na het duel een tweet waarin hij ontkende racistische denkbeelden te hebben. “We hebben allemaal hetzelfde ras en zijn allemaal gelijk. Wij zijn allemaal spelers en sommigen zijn beter dan anderen.”

Volgens La Stampa gaat de aandacht van de FIGC vooral uit naar de zin 'go do your voodoo shit'. Het weerwoord van Ibrahimovic en AC Milan zal ongetwijfeld zijn dat het om een specifieke situatie uit het verleden ging en het allerminst racistisch bedoeld was. De verwachting is dat de FIGC geen vraagtekens zal zetten bij ‘you little donkey’, daar deze term in Engeland vaak wordt gebruikt voor voetballers met lage kwaliteiten. Het verhaal gaat dat Ibrahimovic reeds op de eerste training van Lukaku bij Manchester United moest lachen toen de kersverse aankoop meteen de eerste bal van zijn voet liet schieten.

Ibrahimovic en Lukaku kregen afgelopen week beiden een schorsing van één wedstrijd opgelegd. De schorsing van de Zweed was vanwege zijn twee gele kaarten tegen Inter, terwijl de schorsing van Lukaku vanwege zijn vierde gele prent dit seizoen was.