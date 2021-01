Feyenoord vergroot spanningen en haalt ook assistent-trainer bij AZ

Marino Pusic wordt toegevoegd aan de technische staf van Feyenoord voor komend seizoen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 49-jarige trainer uit Bosnië-Herzegovina is nu nog assistent-trainer van AZ en zal vanaf de komende voetbaljaargang opnieuw als rechterhand van Arne Slot aan de slag gaan. Laatstgenoemde moest in december noodgedwongen bij AZ vertrekken toen duidelijk werd dat hij in gesprek met Feyenoord was.

Slot en Pusic kennen elkaar al jaren. De Bosniër bracht FC Twente na de degradatie terug naar de Eredivisie, maar de landstitel betekende meteen ook zijn einde in Enschede. Een dag na zijn ontslag werd hij nota bene door de captains en trainers in de Eerste Divisie verkozen tot Trainer van het Jaar. Slot belde Pusic op en haalde hem naar Alkmaar en dat zou nu ook zijn gebeurd, alleen dit keer voor een hereniging bij Feyenoord. Pusic was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV en later bij NAC Breda (assistent-trainer) en Inter Baku (assistent-trainer).

Het Algemeen Dagblad schrijft ook dat de spanningen tussen Feyenoord en AZ groot zijn sinds de soap rondom Slot, die uiteindelijk een kleine twee weken na zijn gedwongen vertrek bij AZ een contract met Feyenoord vanaf 1 juli 2021 ondertekende. Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord en algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ kregen het vorige week verbaal met elkaar aan de stok tijdens het competitieduel tussen de clubs in De Kuip.

Dat Feyenoord opnieuw in Alkmaar hengelt, ligt zodoende gevoelig bij AZ. Tegelijkertijd koos de club ervoor om Pascal Jansen en niet Pusic naar voren te schuiven als opvolger van Slot, terwijl hij daar wel de papieren én de ervaring voor heeft. Het is nog onduidelijk of Slot naast John de Wolf en Pusic nog een derde assistent zal krijgen.

Pusic beschikt bij AZ over een aflopende verbintenis. "AZ heeft een stabiele organisatie en een duidelijke visie. Ook het ambitieuze en innovatieve karakter van de club spreekt mij enorm aan", zei hij toentertijd bij zijn aanstelling. "Het zal voor veel mensen verrassend zijn dat ik terugkeer in de rol van assistent-trainer. Het gaat mij echter vooral om de kwaliteit van mensen waarmee ik kan werken en het takenpakket dat ik bij AZ krijg."