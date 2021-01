Ajax stookt op Twitter vuurtje op en krijgt counter van AZ om de oren

Zaterdag, 30 januari 2021 om 10:48 • Yanick Vos

Ajax en AZ hebben zaterdagochtend op Twitter het vuurtje richting de onderlinge confrontatie van zondagmiddag (16.45 uur) opgestookt. De Amsterdammers plaatsten op social media oude beelden van Urby Emanuelson, die in een wedstrijd tegen AZ met een technisch hoogstandje Grétar Steinsson het bos instuurde. De reactie van de Alkmaarders volgde al na een kwartier.

“Into the woods”, schrijft Ajax op Twitter bij de beelden van de actie van Emanuelson in 2007. “A familiar place?”, reageert AZ, met daarbij een actie van Maarten Martens uit 2012. De voormalig buitenspeler van de Alkmaarders speelde Theo Janssen op fraaie wijze door de benen.