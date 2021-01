Shota Arveladze weigerde tot drie keer toe trainersklus in Eredivisie

Zaterdag, 30 januari 2021 om 10:21 • Yanick Vos

Shota Arveladze heeft de afgelopen jaren drie keer de kans gehad om aan de slag te gaan als trainer in de Eredivisie. Omdat de Georgische coach al een club had ging hij niet in op aanbiedingen van AZ en Vitesse, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf. De inmiddels clubloze trainer denkt dat hij met zijn kwaliteiten goed in de Eredivisie past.

Arveladze, oud-spits van onder meer Ajax en AZ, timmerde de afgelopen jaren aan de weg als trainer bij Kayserispor, Kasimpasa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv en Pachtakor Tasjkent. Hij heeft de ambitie om in Spanje of in de Eredivisie aan de slag te gaan als trainer. “Maar ik heb die kans al gehad”, zegt hij in de krant. “Op het moment dat Earnest Stewart nog technisch directeur was, heb ik twee keer een aanbieding van AZ gehad. Maar elke keer dat ik werd gevraagd, had ik al een club.”

Ook een aanbieiding uit Arnhem wees hij van de hand. “Ik kon naar Vitesse toen Merab Jordania daar was. Of ik nu klaar ben voor de Eredivisie? Ja, iedere slimme coach past in elke competitie.” Arveladze deed in zijn beginperiode als assistent-trainer ervaring op bij AZ, waar hij leerde van Louis van Gaal, Ronald Koeman en Dick Advocaat. “Elke beginnende trainer wenst zich zulke leermeesters. Al waren ze drie compleet verschillende persoonlijkheden.”

De 47-jarige trainer zegt van Van Gaal veel geleerd te hebben op tactisch gebied. De beste tip die hij kreeg kwam echter af van Koeman. “Als de spelers tijdens een rondootje ruzie kregen wie er in het midden moest, wilde ik me ermee bemoeien, zoals Louis zou doen. Ronald zei: ’Shota, laat het gaan. Deze warming-up duurt acht minuten, ga niet in conflict om niks. Kijk de andere kant op.’ Ronald had dan een zoethoudertje voor zijn spelers, chocolate for the boys, zoals hij dat noemde. Die rondo was hun momentje.”