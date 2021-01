‘Ajax heeft veel concurrentie in strijd om Mike Trésor Ndayishimiye’

Mike Trésor Ndayishimiye heeft over belangstelling niet te klagen. De aanvallende middenvelder van Willem II staat volgens Het Nieuwsblad hoog op het wensenlijstje bij diverse clubs, waaronder Ajax. AA Gent zou zelfs al een serieuze poging hebben gewaagd om hem in te lijven, maar een bod van drie miljoen euro is door Willem II naar verluidt afgewezen.

Waar Ndayishimiye afgelopen zomer nog 7,5 miljoen euro gekost zou hebben, is de vraagprijs van Willem II volgens de Belgische krant inmiddels gezakt naar 4,5 miljoen euro. Gent bracht onlangs een bod uit, maar dat was niet naar de zin van de Tilburgse clubleiding. Bovendien zag ook de 21-jarige Ndayishimiye een transfer naar de Belgische club niet zitten.

Het Nieuwsblad schrijft zaterdag dat Ajax, Club Brugge en VfL Wolfsburg interesse hebben. Deze clubs zouden ‘gesprekken aanknopen’ met de aanvallende middenvelder. Het is niet voor het eerst dat Ndayishimiye in verband wordt gebracht met Ajax. In oktober beweerde journalist Sacha Tavolieri van RMC Sport dat Ajax al maandenlang contact had met het management van de aanvaller.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf deed navraag bij de Amsterdammers en meldde destijds dat de club zich niet bij Willem II had gemeld. Ndayishimiye heeft een contract tot medio 2023 in het Koning Willem II Stadion. De Belg kwam dit seizoen in de Eredivisie tot twee doelpunten in negentien wedstrijden voor de huidige nummer zeventien van de competitie.