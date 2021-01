‘Hij is de reden dat Schöne definitief niet op een terugkeer hoeft te rekenen’

Lasse Schöne heeft van Ajax te horen gekregen dat hij definitief geen contract krijgt. De Deense middenvelder traint mee met de Amsterdammers sinds zijn contract bij Genoa eerder deze maand in onderling overleg werd ontbonden. De ex-Ajacied gaf reeds aan dat hij graag terugkeert bij Ajax, maar inmiddels is duidelijk geworden dat er voor hem geen ruimte is in de selectie.

Volgens Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, komt Schöne niet in aanmerking voor een contract door de aanwezigheid van Edson Álvarez. De Mexicaan heeft dit seizoen geen vaste basisplaats doordat Ten Hag doorgaans voor Davy Klaassen en Ryan Gravenberch kiest op het middenveld. De afgelopen weken kreeg Álvarez echter meerdere keren de kans op het middenveld en in de wedstrijden tegen onder meer AZ (0-1 winst) en Willem II (3-1 winst) maakte hij een goede indruk.

Erik ten Hag complimenteus richting duel AZ: 'Álvarez heeft stappen gemaakt'

“Álvarez is wel de reden dat Lasse Schöne definitief te horen heeft gekregen dat hij niet op een terugkeer hoeft te rekenen”, zo laat Verweij weten in een podcast van de krant. Álvarez werd de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Valencia, maar zover zal het niet komen. “Hij blijft zeker”, stelt Verweij. “Hij mag niet weg en dat heeft hij al drie keer te horen gekregen. Want Erik ten Hag is ontzettend tevreden over hem. Hij heeft maanden niet naar hem omgekeken, maar nu is hij ontzettend tevreden.”

Met een transfervrije status hoopt Schöne op korte termijn een nieuwe club te vinden. Volgens zijn zaakwaarnemer Revien Kanhai mikt de 34-jarige middenvelder op een club in of rond Nederland. Lucratieve aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten heeft hij geweigerd. "Vanuit Nederland is er interesse vanuit bijna de gehele subtop, maar voor nu lijkt daar geen ruimte vanwege financiële beperkingen door de crisis en sterkhouders op zijn plek", zei Kanhai deze week tegenover Voetbal International.