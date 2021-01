Denzel Dumfries ontving shockerende foto: ‘Dat komt dan in je inbox’

Zaterdag, 30 januari 2021 om 07:53 • Laatste update: 08:59

Denzel Dumfries was afgelopen zomer een van de duizenden demonstranten in Rotterdam die aandacht vroegen voor het thema Black Lives Matter. De PSV-aanvoerder wilde zijn stem laten horen in de strijd tegen racisme, waar hij zelf ook nog mee te maken krijgt. In gesprek met De Telegraaf laat de rechtsback weten dat hij soms heftige berichten ontvangt.

“Ik krijg soms berichten, waarvan die bepaalde mensen geen besef hebben hoe heftig dat kan zijn”, vertelt de 24-jarige Dumfries in de krant. Hij noemt een voorbeeld: “Laatst kwam ik nog een foto tegen waarop de hoofden van Donyell Malen, Cody Gakpo, Pablo Rosario en mij op slaven waren geshopt. Dat komt dan in je inbox. Of ik daardoor nog steeds het gevoel heb dat wij soms als ’minder’ worden gezien? Nee!”

Dumfries benadrukt dat hij er niet van houdt om in de slachtofferrrol te kruipen. “Maar zulke incidenten, komen wel aan”, stelt hij. “Ik wil dan horen wat iemand drijft, om te denken dat dit grappig is. Daar ben ik heel open in, ik wil zo’n gesprek dan aangaan. Dat is de enige juiste manier om elkaar te leren begrijpen”, aldus de veertienvoudig Oranje-international.

Volgens Dumfries is de kleedkamer de beste afspiegeling van de multiculturele samenleving. Daarin moet volgens de PSV-back ruimte zijn voor grapjes. “In een voetbalteam horen die geintjes over en weer erbij, maar gebeurt het altijd binnen kaders en met respect. Het is bindend, we tonen ook interesse in elkaar, ongeacht afkomst of religie. Dát maakt een team ook en dat zou voor de hele maatschappij moeten gelden."