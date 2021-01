Huntelaar kiest in lockdown voor opmerkelijke kapper: ‘Ik ben zeer tevreden’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

In zowel Nederland als Duitsland kwamen de profvoetballers in opspraak vanwege vermeende illegale kappersbezoeken, maar Klaas-Jan Huntelaar houdt zich keurig aan de regels. De 37-jarige spits van Schalke 04 liet zich onlangs knippen door ploeggenoot Omar Mascarell, die tijdens de lockdown meer spelers van de Duitse hekkensluiter knipt.

"Ik heb eerst gekeken hoe hij de andere jongens bij ons had geknipt", zegt Huntelaar met een glimlach op de persconferentie van Schalke. "Toen heb ik besloten om me toch maar door hem te laten knippen. Ik moet zeggen: ik ben zeer tevreden. En mijn vrouw ook, dat wil ook wel wat zeggen." Zo kan Huntelaar, die volledig hersteld is van een kuitblessure, zaterdag met een frisse coupe zijn rentree gaan maken voor Schalke.

Door teamgenoot Omar Mascarell loopt Klaas-Jan Huntelaar er weer fresh bij ????? pic.twitter.com/HV27A411We — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2021

Trainer Christian Gross gaf vrijdag aan dat Huntelaar zaterdag tegen Werder Bremen in ieder geval minuten zal gaan maken. "Ik ben blij dat ik kan mededelen dat Klaas-Jan meereist naar Bremen en we zijn zelfs van plan om hem speelminuten te geven", aldus Gross, die waarschijnlijk geen basisplaats aan Huntelaar geeft. "Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer op het veld staan, maar je moet een blessure natuurlijk wel goed laten genezen. Anders hou je week na week problemen en gaat de blessure uiteindelijk misschien wel helemaal niet over."