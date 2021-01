Wereldgoal van Joey Konings houdt De Graafschap in de titelrace

Vrijdag, 29 januari 2021 om 22:54 • Laatste update: 23:24

De Graafschap heeft de druk op de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie weer opgevoerd. Op de Vijverberg was de ploeg van Mike Snoei met 2-1 te sterk voor TOP Oss. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Joey Konings, die met een omhaal van buiten het strafschopgebied voor sensatie zorgde en Clint Leemans gaf zijn debuut glans door de 2-0 te maken. De Graafschap staat op de derde plek nu drie punten achter SC Cambuur en Almere City FC, die nog een wedstrijd tegoed hebben. NEC behaalde met tien man een 2-0 zege tegen Jong FC Utrecht en rukt op naar de vierde plek.

De Graafschap – TOP Oss 2-1

Het was duidelijk dat de Doetinchemmers niets aan het toeval wilden overlaten, want vanaf het eerste fluitsignaal zocht de ploeg van trainer Snoei nadrukkelijk de aanval. De eerste grote kans van de wedstrijd ontstond in de elfde speelminuut, toen Toine van Huizen niet rekende op een voorzet van Jonathan Opoku en uit de reflex rakelings over kopte. Voor het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd vond de thuisploeg de verdiende openingstreffer alsnog. Een verre ingooi van Jordy Tutuarima werd slecht weggewerkt door Oss, waarna de bal buiten het zestienmetergebied voor de voeten van Konings belandde. De middenvelder, die met de rug naar het doel stond, bedacht zich geen moment en maakte een omhaal, waarmee hij op magnifieke wijze doelman Bo Geens verschalkte: 1-0.

De eerste kans voor de Brabanders werd op slag van rust pas gecreëerd. Joshua Sanches leek voor dacht van dichtbij voor de gelijkmaker te zorgen, maar doelman Rody de Boer was net op tijd terug in het doel om de inzet te keren. Hoewel de eerste kans na rust voor de bezoekers was, verdubbelde De Graafschap ruim vijf minuten na rust de voorsprong. Danny Verbeek mocht veel meters maken op de as van het veld en bediende aan de linkerkant van de zestien Leemans, die uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek de 2-0 binnenschoof. Uiteindelijk bezorgde Mart Remans zijn ploeg nog de aansluitingstreffer uit een kopbal, maar de overwinning door de thuisploeg over de streep getrokken. Dankzij de zege verhoogt de Graafschap, dat nu met 47 punten derde staat, de druk weer op koplopers sc Cambuur en Almere City, die met 50 punten en een wedstrijd minder nog altijd aan de leiding gaan.

NEC - Jong FC Utrecht 2-0

In de openingsfase van het duel zag de thuisploeg er niet goed uit, en was het de Utrechtse beloftenploeg die de eerste kans aantekende. Jeredy Hilterman kreeg de bal van dichtbij voor zijn voeten en haalde uit, maar zijn inzet belandde op de paal. Hij kreeg ook nog een mogelijkheid uit de rebound; ditmaal lag doelman Norbert Alblas echter in de weg. Door de kans werden de Nijmegenaren wakkergeschud, waarna ze het initiatief overnamen. Na een half uur spelen werd Jonathan Okita gevaarlijk met een hard schot van buiten de zestien, maar zijn inzet ging rakelings over. Ook Rangelo Janga en Jordy Bruijn deden voor rust nog een duit in het zakje, maar keeper Thijmen Nijhuis stond een Nijmeegse treffer herhaaldelijk in de weg.

De tweede helft begon voortvarend voor NEC, want vier minuten na rust werd de bevrijdende openingstreffer gevonden. Édgar Barreto had een fraaie pass van achteruit in huis, waarmee hij in de zestien Bruijn bediende. De clubtopscorer hoefde niet aan te nemen en verschalkte Nijhuis vervolgens met een bekeken lobje: 1-0. Aanvoerder Rens van Eijden moest er ruim tien minuten voor tijd af met rood na een slaande beweging bij een opstootje, maar het beloftenteam kon de overtalsituatie niet uitbuiten. Integendeel, de thuisploeg vond uiteindelijk nog een treffer. Elayis Tavsan zette op de rechterflank een dribbel in, passeerde met een aantal scharen zijn tegenstander en schoot vervolgens bijna vanaf de achterlijn knap raak: 2-0.