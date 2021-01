Naci Ünüvar (17) is duidelijk: ‘Nee, ik word sowieso geen vader’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 22:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:33

Naci Ünüvar bekroonde vrijdagavond bij Jong Ajax zijn eerste basisplaats in anderhalve maand tijd met een doelpunt. De zeventienjarige aanvallende middenvelder vierde zijn doelpunt door de bal onder zijn shirt te stoppen, maar hij wordt zelf nog geen vader. "Mijn broer wordt vader dit weekend, het is een eerbetoon aan hem", lacht Ünüvar voor de camera van ESPN. "Nee, ik word sowieso geen vader."

Ünüvar kwam in de eerste helft nog goed weg tegen Jong PSV, toen hij een harde tackle op de benen van Shurandy Sambo maakte. De hangende linksbuiten kreeg daarvoor een gele kaart. "Het was totaal niet mijn intentie", aldus Ünüvar. "Ik wilde gewoon de bal tackelen, hij zette zijn standbeen ervoor. Toen raakte ik zijn been. Ik heb meteen sorry gezegd, hij zei ook: 'Geen probleem.' Het was totaal niet mijn intentie en ik zou ook nooit zo'n overtreding maken, maar als ik het zo terugzie, zou het ook een andere kleur geweest kunnen zijn."

Naci Ünüvar prikt vervolgens raak en maakt er 1-2 van! Zijn manier van juichen is opvallend. ?? ESPN 3 #?? #jpsjaj pic.twitter.com/x2zhxi5swx — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2021

Trainer Mitchell van der Gaag van Jong Ajax was aan het einde van het vorige kalenderjaar ontevreden over de prestaties van Ünüvar en nam de jongeling vervolgens drie duels niet op in de wedstrijdselectie. Tegen Jong PSV kreeg Ünüvar voor het eerst in lange tijd weer een basisplaats, nadat hij in de vorige twee wedstrijden al een korte invalbeurt had beleefd. "Ja, het werd tijd", reageert de jeugdinternational van Oranje op zijn basisplaats.

Ünüvar geeft toe een moeilijke periode te hebben gehad. "Ik heb goed gesproken met de trainers en samen een plan gemaakt. Ik heb wel even op de bank gezeten, maar ik heb hard getraind en goed geïnvesteerd in mezelf. Ik viel tegen Jong FC Utrecht (1-2 zege, red) goed in, tegen Go Ahead Eagles (0-2 verlies, red.) ook weer. Nu heb ik weer zeventig minuten gemaakt en de winnende, dus voor mij is het deze lijn doorzetten. Zoals het nu gaat ben ik tevreden, ik wil steeds meer. Meer creativiteit naar de goal, met mijn kwaliteiten moet ik meer brengen. Maar ik vind dat ik wel even van dit moment mag genieten."