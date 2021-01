Johan Derksen schrikt van Dirk Kuyt: ‘Die jongen is compleet de weg kwijt’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 20:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

Johan Derksen gelooft dat Dirk Kuyt 'compleet de weg kwijt is'. De analist van Veronica Inside reageert met grote verbazing op het nieuwe uiterlijk van de oud-aanvaller van Feyenoord, die een dag geleden opzien baarde met een tv-optreden bij Ziggo Sport. "Ik zou hem niet herkennen zo", reageert Derksen op een afbeelding van Kuyt die getoond wordt.

"Die jongen is compleet de weg kwijt", vervolgt de analist. "Hij woont ook in Grand Hotel Huis ter Duin, dat vind ik ook al ongebruikelijk. En hij doet dit soort dingen, dan moet je toch een professionele hulp gaan zoeken?" Ook René van der Gijp heeft een duidelijke mening over het uiterlijk van Kuyt. "Ik heb nu het idee dat iedereen die de dertig gepasseerd is aan de botox en de fillers wil", zegt de oud-rechtsbuiten. "Dat moeten ze niet doen, joh."

"Dat moet je echt niet doen", gaat Van der Gijp verder. "Ik weet zeker: binnen nu en vijftien jaar komen we erachter dat iedereen misvormd erbij loopt. Zijn hele voorhoofd ondergespoten, dat doe je toch niet! Dit is toch niet normaal?" Daarna reageert ook Jan Boskamp spottend. "Als Johan en ik dat moeten doen, zijn ze vijf dagen bezig, om zo een rond kopje te krijgen. Het is toch geen gezicht, man! Lijkt wel alsof hij de bof heeft", aldus Boskamp.

Martijn Krabbendam, ook aanwezig bij de talkshow, heeft nieuws over de toekomst van Kuyt bij Feyenoord. "Hij doet niks, maar hij heeft nog een contract, dus officieel is hij in dienst bij Feyenoord", zegt de journalist van Voetbal International. "Hij had de afspraak met Feyenoord dat hij hoofdtrainer zou gaan worden, Martin van Geel (voormalig technisch directeur van Feyenoord, red.) heeft die toezegging gedaan, maar dat heeft Frank Arnesen (diens opvolger, red.) afgeschoten. Maar ik denk dat ze bezig zijn om een overeenkomst te sluiten, dat hij wat geld meekrijgt en daarna vrij is om te gaan en staan waar hij wil."