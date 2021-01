Naci Ünüvar beleeft rollercoaster tegen Jong PSV; Telstar redt punt

Vrijdag, 29 januari 2021 om 20:38 • Laatste update: 21:08

Jong Ajax heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen van Jong PSV. Naci Ünüvar speelde een grote rol in de wedstrijd: eerst werd de aanvallende middenvelder door scheidsrechter Stan Teuben gespaard na een grove overtreding, daarna zag hij zijn directe tegenstander scoren, om de wedstrijd vervolgens zelf te beslissen: 1-2.

Jong PSV - Jong Ajax 1-2

Na een sterke openingsfase van de beloften van PSV, raakte Victor Jensen namens Jong Ajax uit de draai de lat. Enkele minuten later scoorden de Amsterdammers uit een vlotlopende aanval. Die leidde Sontje Hansen via een steekbal van Quinten Timber tot bij de achterlijn, waarna Jensen de voorzet van Hansen kon binnenlopen: 0-1. Het meest opzienbarende moment van de eerste helft was daarna een harde tackle van Ünüvar op de benen van Shurandy Sambo. De hangende linksbuiten van Ajax mocht van geluk spreken dat aribter Teuben besloot tot geel.

Na rust mocht Ismael Saibari van dichtbij in alle vrijheid aanleggen, maar de aanvaller van Jong PSV schoot over. De Eindhovenaren bleven de betere ploeg en maakten verdiend gelijk. Sambo liep vanuit de rechtsbackpositie diep, liet Ünüvar zijn hielen zijn, en kon zo de 1-1 binnentikken. Ünüvar maakte zijn fout vier minuten later goed door zelf te scoren. Een hard schot van Hansen werd door doelman Maxime Delanghe voor zijn voeten getikt, waarna hij het afmaakte: 1-2.

Helmond Sport - Telstar 1-1

Het was de thuisploeg die vanaf de openingsfase het voortouw nam en dacht halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. Jelle Goselink stond echter buitenspel toen hij op aangeven van Dean van der Sluys de 1-0 binnenknikte: geen goal. De openingstreffer werd tien minuten na het afgekeurde doelpunt alsnog gevonden. Boyd Reith kon voorkomen dat een voorzet vanaf de linkerkant over de achterlijn rolde en legde de bal uitstekend terug op Lance Duivestijn, die van dichtbij kon binnenschieten: 1-0.

Het waren de Brabanders die de grootste kansen bleven creëren, maar door het gebrek aan scherpte voor het vijandige doel bleef de voordelige marge minimaal. Het missen van kansen kwam de thuisploeg duur te staan, want ruim twintig minuten voor tijd werd de gelijkmaker geïncasseerd. Welat Cagro vond uit een hoekschop de vrijgelaten Shayne Pattynama, die overtuigend mocht binnenkoppen: 1-1. Door de puntendeling verandert aan de stand op de ranglijst niets: Helmond staat met 26 punten dertiende; Telstar bezet de achtste positie met 33 punten.

