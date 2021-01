Viermaal blijkt scheepsrecht voor Ryan Babel in Turkse topwedstrijd

Vrijdag, 29 januari 2021 om 18:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

Galatasaray heeft vrijdagavond een knappe overwinning geboekt tegen Gaziantep: 1-2. De ploeg van trainer Fatih Terim zag in de eerste helft liefst drie doelpunten worden afgekeurd vanwege buitenspel van Ryan Babel. Na rust dacht Babel opnieuw te worden teruggefloten, ditmaal vanwege vermeend buitenspel van Henry Onyekuru, maar de vierde keer bleek scheepsrecht voor de Oranje-international. Galatasaray klimt met een wedstrijd meer gespeeld over Fenerbahçe heen naar plek twee, terwijl Gaziantep vierde blijft.

Het was niet bepaald de eerste helft van Babel. In minuut 25 werd zijn eerste doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Na een schot van Younès Belhanda vanaf de rechterflank kwam de bal van dichtbij voor de voeten van Babel, maar hij stond achter de laatste linie ten tijde van het schot. Twee minuten later werd Babel afgevlagd nadat hij voorbereidend werk van Taylan Antalyali promoveerde tot doelpunt. Na 32 minuten was Babel niet de afmaker, maar zijn buitenspelpositie was wel de reden om een goal af te keuren: na een pass vanuit het middenveld stelde Babel ploeggenoot Emre Akbaba in staat om te scoren. De treffer werd al gauw geannuleerd.

Gaziantep liet zich in de eerste helft niet onbetuigd. In de openingsfase trof Nouha Dicko de paal met een hard schot richting de linkerhoek; op slag van rust plaatste Alexandru Maxim de bal laag in de rechterhoek, waar Fernando Muslera op tijd naartoe dook. In de beginfase van de tweede helft was Galatasaray sterker en dat leidde opnieuw tot een discutabele treffer van de bezoekers. Ditmaal verstuurde Babel een lage pass naar Onyekuru, die in de zestien wist te draaien en de bal rustig in de hoek legde: 0-1. Ook dit doelpunt leek afgekeurd te gaan worden, maar na minutenlang beraad keurde de VAR de treffer goed.

In de fase die volgde was Gaziantep dichtbij de gelijkmaker. Nouha Dicko gleed de bal met een sliding centimeters voorlangs, terwijl Galatasaray-verdediger Ryan Donk, die de hele wedstrijd speelde, een bal uit een hoekschop van de lijn haalde. Aan de overzijde sloeg de uitploeg op de counter toe. Onyekuru werd precies op het goede moment weggestuurd door een steekbal van Muhammed Kerem Aktürkoglu en hij rondde koelbloedig af: 0-2. Babel had de score kunnen vergroten, maar hij produceerde een slap schot. Alexandru Maxim maakte er in blessuretijd via een penalty nog 1-2 van. Ex-Feyenoorder Bilal Basacikoglu viel overigens in de tachtigste minuut in bij de thuisploeg.